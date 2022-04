Vuković: Pogoń nie może z nami stracić punktów

Piątek, 22 kwietnia 2022 r. 16:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Postawa Pogoni nie jest zaskoczeniem, bo od jakiegoś czasu jest w czołówce. Ostatni sezon skończyli w pierwszej trójce. To drużyna, która od jakiegoś czasu jest mądrze zarządzana i wzmacniana. Pamiętam ich pierwszy mecz wygrany po przerwie zimowej, w Gliwicach. Z ławki weszli Kucharczyk, Kurzawa, Parzyszek. To są konkretni ludzie, a wchodzili z ławki. Ich kadra była uległa zmianie zimą. Wiemy, jak jest z nami - zimą odeszło od nas dwóch najbardziej groźnych pod bramką przeciwnika zawodników, a przecież znajdowaliśmy się w złej sytuacji - mówi przed meczem z Pogonią Szczecin trener Legii Warszawa, Aleksandar Vuković.







- Paweł Wszołek jest po dwóch treningach z drużyną. Zastanowimy się, jak wykorzystać go w niedzielnym meczu. Co prawda, to pierwszy i najważniejszy dla nas mecz, ale są jeszcze cztery pozostałe, które trzeba rozegrać jak najlepiej.



- Richard Strebinger w piątek wrócił do treningów j jest gotowy do gry. Jutro po zajęciach potwierdzimy, że wsiada z nami do autokaru. Tak, autokaru - to nowość jak na nasze standardy. Do Szczecina pojedziemy w nieco inny sposób niż podróżowaliśmy w ostatnich latach. Nie ważne jednak czym się jedzie, a z kim się jedzie.



- Najbardziej nieprzyjemne dla nas jest to, że uraz Johanssona się przedłuża. Jedyny nasz prawy obrońca nie jest dostępny. Co gorsza, Artur Jędrzejczyk, który mógłby go zastąpić, w ostatnim meczu zobaczył ósmą żółtą kartkę i nie zagra. Jakby Wszołek był w pełni sił, to na pewno jest to jedno z rozwiązań. Tak zbudowano kadrę, że jak wypada Johansson, to nie ma nominalnego prawego obrońcy i musimy sobie z tym radzić. Są też pozytywy - Abu Hanna zagrał solidnie, wrócił Kapustka i może będzie do dyspozycji w większym wymiarze czasowym. Największym pozytywem jest to, że Tomasowi Pekhartowi urodziła się córeczka - chciałbym mu pogratulować. Ponadto pod uwagę nie jest brany Mateusz Hołownia, który zmaga się z infekcją.



- Uważam, że mamy wystarczająco dużo ambicji, żeby w tych pięciu meczach punktować na regularności podobnej, jak punktujemy od początku roku. Przed nami bardzo trudny mecz, gdzie będzie ciężko o punkty i zrobimy wszystko, by je zdobyć. Dla mnie to też kwestia osobista, żeby zdobyć jak najwięcej punktów do końca sezonu. Ze swojej strony zrobię wszystko, byśmy o każdy punkt walczyli do końca tak samo, jak gdy byliśmy bezpośrednio zagrożeni spadkiem. Mecz z Pogonią od początku będzie trudny, bo nasz rywal walczy o mistrzostwo Polski, ma swoje ambicje. Jeżeli chcą być mistrzem, to jest jasne, że nie może z nami stracić punktów.



- Wiedziałem, że odejdę po sezonie i było to jasne. Tak samo wiedzieli o tym zawodnicy, nic się pod tym kątem nie zmieniło. Nie było zaskoczeń. Po przerwie reprezentacyjnej stało się jasne, że idzie to w tym kierunku. Od tamtego momentu nie ma zaskoczenia. Na pewno nie zostanę w Legii innej roli, bo chcę kontynuować swoją pracę jako pierwszy trener. Jaka to będzie liga? Akurat w tej kwestii nie ma nic do ukrycia, ale nie ma też nic do przekazania. Skupiam się na następnym meczu. Jest na świecie wiele trenerów szukających pracy, a mniej klubów szukających trenerów. Są mną zainteresowane dwa kluby: Jeden nie chce ze mną przedłużyć kontraktu, a drugiego nie ma. Sytuacja jest więc klarowna. Trudno mi powiedzieć w imieniu piłkarzy, jak oni do tego podchodzą, czy ich to mobilizuje, czy emocjonuje. Trzymajmy się oficjalnej wersji, że tak naprawdę nie wiadomo, kto będzie trenerem Legii.