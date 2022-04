Wyniki 30. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (16)

Korwinista - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszyscy życzyli Legii spadek, a tu inny utytułowany klub jest nad przepaścią odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Wisła!!! Vanna Ly jest z was dumny!!! odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Kto wie, czy fakt, że niejaki Manu kompletnie zgłupiał w ostatniej akcji meczu w Krakowie nie zdecydowało ostatecznie o naszym utrzymaniu. Tak czy owak, Płock bardzo nam pomógł. odpowiedz

Wolfik - 23.04.2022 / 23:04, *.mm.pl Ciekawe. Wszystkie druzyny zagrożone spadkiem przegrały. Może ta wiadomośc pomoże Legii i grając bez stresu jakąś zdobycz punktową ze Szczecina przywiozą.



Słowo o Radomiaku. Jesienią grał fajną piłkę. W przerwie zimowej ktoś chciał tam coś "ulepszyć" i nasprowadzał Portugalczyków i Brazylijczyków "na wagę". Efekt widoczny. Typowe. odpowiedz

Arek - 24.04.2022 / 13:08, *.tpnet.pl @Wolfik: no nie wszyscy. Terma przecież wygrała we Wrocławiu. odpowiedz

Wolfik - 24.04.2022 / 20:22, *.mm.pl @Arek: No tak, ale to był mecz bezposrednich drużyn walczacych "o życie". Na marginesie. Słonie zrobiły nam niezłą przysługe.... odpowiedz

1234 - 23.04.2022 / 12:03, *.tpnet.pl Zagłębie niech spada do niższej ligi bo oni ani sportowo ani kibicowsko nie prezentują poziomu ekstraklasy. odpowiedz

MarioL - 23.04.2022 / 11:42, *.wanadoo.fr Powodzenia dla Rakowa,bo tylko oni zostali do walki z amikorzem. odpowiedz

@Pawełek - 23.04.2022 / 06:54, *.t-mobile.pl Mam tak samo jak Ty, trzymam kciuki za Raków, oprócz wyjazdu do Gdańska w ostatniej kolejce Raków ma naprawdę spoko terminarz odpowiedz

Sentimento - 23.04.2022 / 11:11, *.chello.pl @@Pawełek: W zasadzie podobnie jak Lech, jednym może zagrozić Piast, drugim Lechia odpowiedz

xyze - 53 minuty temu, *.autocom.pl @@Pawełek: Raków z Lechią będzie grać u siebie odpowiedz

Adam - 22.04.2022 / 15:02, *.chello.pl Coś czuję, że kolejka zacznie się od remisów po nudnych meczach. odpowiedz

Adam - 23.04.2022 / 01:45, *.chello.pl @Adam: No i bardzo się pomyliłem. Radomiak wyjaśniony przez Sracovię (chociaż można było momentami odnieść wrażenie, że sędzia chce radomiakowi pomóc), skończy się to tak jak w przypadku Warty. Odrobinę szkoda Zagłębia bo z rudym na ławce ich szanse na utrzymanie wcale nie rosną. odpowiedz

123 - 23.04.2022 / 02:44, *.chello.pl @Adam: a dla mnie Zagłębie to chyba najgorsza drużyna w tym roku kalendarzowym i obok Niecieczy i Łącznej powinni spaść, ani sportowo ani kibicowsko nie ma tam nic ciekawego odpowiedz

Pawełek - 22.04.2022 / 10:59, *.netfala.pl W niedzielę wszyscy jesteśmy mielczanami. odpowiedz

MarioL - 24.04.2022 / 08:46, *.wanadoo.fr @Pawełek: oraz ,,medalikami,, odpowiedz

