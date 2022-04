Rugby

W sobotę mecz rugbistów i turniej MP rugbistek

Piątek, 22 kwietnia 2022 r. 11:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę rugbiści Legii rozegrają spotkanie z Budowlanymi Łódź. Mecz odbędzie się o godzinie 17:00 na boisku przy ul. Obrońców Tobruku 11, a przy wejściu będzie można nabywać bilety-cegiełki. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć również na kanale Youtube. Budowlani mają tyle samo punktów co nasz zespół, ale rozegrali o jedno spotkanie więcej.



W pierwszej rundzie w Łodzi górą był zespół Budowlanych (54-7), ale ostatecznie wynik zweryfikowano jako walkower na korzyść Legii, bowiem w łódzkim zespole jeden z graczy (z nr 14), który został taktycznie zdjęty z boiska, po dwóch minutach na nie powrócił. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny.



Rugbistki Legii w sobotę czeka drugi w tym roku, a szósty (z ośmiu) w tym sezonie turniej mistrzostw Polski. Legionistki rywalizować będą na boisku przy ul. Bytomskiej 13 w Rudzie Śląskiej (Burloch Arena). Początek zawodów o godzinie 10:00, a pierwszy mecz Legii o 11:00. Finałowe spotkanie zaplanowano na godzinę 16:00. Legia przed tym turniejem plasuje się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, z dziesięcioma punktami straty do prowadzącej ekipy Biało-Zielonych.



Terminy meczów legionistek w Rudzie Śląskiej):

23.04 g. 11:00 Legia Warszawa - Black Roses Posnania Poznań

23.04 g. 11:40 Alfa Bydgoszcz - Legia II Warszawa

23.04 g. 12:20 Legia Warszawa - Venol Atomówki Łódź

23.04 g. 13:00 AZS AWF Warszawa - Legia II Warszawa

23.04 g. 13:20 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa

23.04 g. 14:00 półfinał I ligi

23.04 g. 14:20 półfinał I ligi

23.04 g. 14:40 mecz o 9. miejsce

23.04 g. 15:00 mecz o 7. miejsce

23.04 g. 15:20 mecz o 5. miejsce

23.04 g. 15:40 mecz o 3. miejsce

23.04 g. 16:00 mecz o 1. miejsce