Siatkówka

Ostatni domowy mecz siatkarzy w sezonie 2021/22

Środa, 20 kwietnia 2022 r. 12:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W czwartek siatkarze Legii rozegrają ostatnie spotkanie sezonu 2021/22 przed własną publicznością. Nasz zespół czeka pierwszy mecz o 7. miejsce na koniec rozgrywek I ligi. Rywalem podopiecznych Mateusza Mielnika będzie Krispol Września, druga z drużyn, która odpadła w I rundzie play-off, a do tej fazy rozgrywek przystępowała z miejsca siódmego.



Sportowo rywalizacja o miejsca 7-8 nie ma większego znaczenia, co podkreśla trener Legii. Swoją szansę dostaną prawdopodobnie głównie rezerwowi gracze. Będzie to jednak najlepszy moment dla publiczności na podziękowanie naszej drużynie, która sprawiła w tym sezonie największą niespodziankę - beniaminek I ligi walczył w każdym meczu o wygraną i dzięki dwóm wygranym setom w Będzinie w ostatniej kolejce zapewnił sobie awans do fazy play-off. W niej legioniści rywalizowali z najlepszym zespołem sezonu zasadniczego i głównym faworytem do awansu do Plus Ligi i byli bliscy przedłużenia serii do trzeciego spotkania. Drugie ze spotkań trwało aż 135 minut i Legia przegrała je dopiero po tie-breaku, w którym również do samego końca nie składała broni (prowadząc m.in. 11-10). W sezonie zasadniczym Legia dwukrotnie wygrała z Krispolem - najpierw w listopadzie we Wrześni 3-1 i w niedawnym rewanżu w Warszawie 3-0.



W czwartkowy wieczór na Mokotowie podziękujmy siatkarzom Legii za ten niezwykle udany sezon. Zachęcamy również do zakupu cegiełek (20 zł) i pamiątek klubowych - warto wesprzeć naszą sekcję, której sytuacja finansowa nie wygląda dziś najlepiej.



Początek meczu o 19:30. Bilety w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 zł (normalne) nabywać można przy wejściu do hali przy ul. Niegocińskiej 2a. Rewanż rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę we Wrześni.



Termin meczu: czwartek, 21 kwietnia 2022 roku, g. 19:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Cena biletów: 10 zł (ulgowy) i 20 zł (normalny)