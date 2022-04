Koszykówka

Zapowiedź 3. meczu play-off ze Stalą

Sobota, 23 kwietnia 2022 r. 08:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed rozpoczęciem rywalizacji w ćwierćfinale play-off, Legia skazywana była na pożarcie, tj. na szybkie 0:3 w rywalizacji z aktualnym mistrzem Polski. Tymczasem w niedzielę, przy okazji trzeciego spotkania tej serii, nasi zawodnicy mogą zapewnić sobie awans do półfinału!



I choć, jak podkreślają wszyscy w Legii - droga do półfinału wciąż jest daleka, to legionistom potrzeba już tylko jednej wygranej. Stal z kolei musi wygrać trzy mecze, nie mając już miejsca na słabszy występ. Po drugim meczu w Ostrowie, wygranym przez Legię 67:64, trener Stali, Igor Milicic był zadowolony z realizacji założeń i poprawy gry względem pierwszego spotkania. Legia tymczasem zagrała w obronie tak, że zatrzymała Stal na 64 punktach, czego w tym sezonie nie dokonał jeszcze nikt. Oczywiście, można wskazywać słaby procent skuteczności żółto-niebieskich z linii rzutów wolnych, ale i tę słabszą dyspozycję rywali trzeba umieć odpowiednio wykorzystać, np. faulując w czystych sytuacjach, jak czynili to legioniści w końcówce.







Sztab Stali przekonuje, że problemem ich drużyny nie była słaba gra, a skuteczność - według pierwszego trenera, jak i jego asystenta, gracze Stali mieli czyste pozycje, ale pudłowali kolejne rzuty, co wcześniej im się nie przytrafiało. Efektem tego było tylko 3/24 za 3 punkty, co dziwić może tym bardziej, że Stal jest najlepiej rzucającą z dystansu drużyną w całej Energa Basket Lidze, biorąc pod uwagę sezon zasadniczy. W 30 meczach gracze z Ostrowa Wielkopolskiego trafiali aż 40 procent "trójek". W pierwszym meczu z Legią skuteczność ta wyniosła 35,3% (12/34), ale już w drugim spotkaniu - 12,5% procent. Zespół z Wielkopolski jest zresztą jednym z najlepszych ofensywnych drużyn w naszej lidze, który dotychczas zdobywał średnio ponad 91 pkt. na mecz. Bez wątpienia obrona Legii w obu pierwszych spotkaniach grała bardzo mądrze, co przełożyło się na niskie zdobycze punktowe ostrowian.







Stal do meczów z Legią przystępowała pewna siebie, ale nie mogło być inaczej - drużyna w wygrała 10 z 11 ostatnich meczów sezonu zasadniczego, do samego końca walczyła o drugą lokatę przed play-off. Legia z kolei nie zwykła przegrywać meczów fazy play-off na własnym parkiecie. W najwyższej klasie rozgrywkowej, od kiedy wprowadzono system play-off, legioniści... nie przegrali na własnym parkiecie ani razu. W XXI wieku tych meczów co prawda nie było zbyt wiele... Najpierw w sezonie 2001/02 legioniści dwukrotnie pokonali (najlepszy zespół sezonu zasadniczego) - Prokom Trefl Sopot, doprowadzając do meczu numer pięć. W sezonie 2018/19, koszykarze Legii wygrali dwa mecze z Asseco Arką Gdynia, również najlepszą drużyną sezonu zasadniczego, a w minionych rozgrywkach legioniści również dwukrotnie pokonali (siódmego przed play-off) Kinga Szczecin - w pierwszym meczu po dogrywce (99:91), w drugim już zdecydowanie pewniej (90:67). Niestety w kolejnej rundzie zeszłorocznych play-offów, w rywalizacji ze... Stalą Ostrów nasz zespół pozbawiony został przewagi parkietu, bowiem na wniosek ligi, dalsza część sezonu rozgrywana została na "neutralnym" terenie... w Ostrowie Wielkopolskim.



W dwóch pierwszych meczach ze Stalą, w naszym zespole najlepiej prezentowali się Muhammad-Ali Abdur-Rakhman oraz Grzegorz Kulka. Skuteczny był również Raymond Cowels, który zdobył odpowiednio 12 i 15 punktów. Nasz skrzydłowy trafiał regularnie z dystansu, znacznie skuteczniej niż w trakcie sezonu zasadniczego, a także mocno walczył w obronie. W drugim meczu Kulka był bardzo skuteczny, pudłując tylko jeden rzut z gry, a pewnie rzucał również osobiste. Z kolei Ali zwyżkę formy prezentuje od paru tygodni - widać u niego o wiele większą pewność siebie, coraz częściej gra jeden na jeden i odważnie wchodzi pod kosz rywala. W meczu numer dwa zdecydowanie słabiej pod względem skuteczności z gry zagrał Robert Johnson. Najlepszy strzelec Legii trafił jedynie 2/14 rzuty z gry (14,3%), w tym jeden w samej końcówce. Z kolei w samej końcówce Johnson dwukrotnie został zablokowany przy próbach rzutów z 7-8 metra. Trener Kamiński, mimo słabej skuteczności Roberta, podkreślał, że wykonał on wspaniałą robotę w obronie. A, że w niedzielnym meczu zagra na wyższym procencie z gry, możemy być pewni. Zresztą za pierwsze dwa mecze w Ostrowie pochwały należą się wszystkim naszym zawodnikom - każdy kto przebywał na parkiecie, walczył na całego, pokazując charakter wojownika. Takiego też zaangażowania spodziewamy się w nadchodzącym spotkaniu, które bez wątpienia będzie świętem koszykówki w stolicy.



Spodziewać się można, że grający z "nożem na gardle" zawodnicy Stali, nie powtórzą tak słabej dyspozycji rzutowej co w ostatnią środę. Lider zespołu, James Florence w obu meczach miał olbrzymie problemy z trafianiem z gry - w środę w ciągu 24 minut zdobył tylko 1 punkt, pudłując wszystkie 4 rzuty z dystansu. O tym, że Igor Milicic dysponuje jednym z najmocniejszych składów w lidze, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wspomnieć, że "Stalówka" ma w składzie takich graczy jak Garbacz, Simmons, Palmer, Drechsel, Andersson, Young, czy Kulig. Wierzymy jednak, że nasi gracze wykorzystają własny parkiet i doprowadzą do zakończenia serii już w ten weekend.



Hala na Bemowie, w której rozegrane zostanie niedzielne spotkanie, wypełniona zostanie do ostatniego miejsca. Liczymy, że głośny doping naszych kibiców poniesie Legię do wygranej ze Stalą. Początek spotkania o godzinie 19:30. Zachęcamy do wcześniejszego przybycia na miejsce, tak aby wszyscy zdążyli zająć miejsca na trybunach przed prezentacją obu drużyn. Bezpośrednią transmisję można obejrzeć na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 29-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 14-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,9 / 80,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 456 (śr. 14,3), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 387 (12,1), Robert Johnson 288 (19,2).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90), King Szczecin (d, 101:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:99), Trefl Sopot (d, 104:109), Stal Ostrów (w, 78:82), Stal Ostrów (w, 64:67).



Ostatnie mecze obu drużyn:

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



ARGED BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 22-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 9-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 91,7 / 80,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,3%



Skład: James Florence, Trey Drechsel, Michał Pluta, Krzysztof Rozpędowski (rozgrywający), Kobi Jordan Simmons, Jakub Garbacz, James Palmer Jr., Łukasz Wojciechowski, Igor Wadowski (rzucający), Denzel Andersson, Jarosław Mokros, Kamil Nawrot, Bartosz Rachwalski (skrzydłowi), Damian Kulig, Jakub Wojciechowski, Michael Young (środkowi)

trener: Igor Milicic, as. Andrzej Urban, Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: James Florence, Trey Drechsel, Jakub Garbacz, Michael Young, Damian Kulig



Najwięcej punktów: James Palmer Jr. 489 (śr. 15,8), Michael Young 408 (13,2), James Florence 374 (12,1), Kobi Jordan Simmons 336 (13,4).



Ostatnie wyniki: Astoria (d, 83:73), Śląsk (d, 83:74), Anwil (d, 66:79), Czarni (w, 88:80), King (d, 84:74), MKS (w, 96:112), Trefl (d, 86:78), Legia (d, 96:92), Twarde Pierniki (w, 105:98), GTK (w, 70:122), Spójnia (d, 91:82), HydroTruck (w, 83:78), Start (w, 77:88), Zastal (d, 105:98), Arka (d, 98:75), Astoria (w, 83:86), Śląsk (w, 79:69), Anwil (w, 107:88), Czarni (d, 82:83), King (w, 79:118), MKS (d, 91:80), Trefl (w, 77:101), Legia (w, 84:114), Twarde Pierniki (d, 96:74), GTK (d, 78:77), Spójnia (w, 61:105), HydroTruck (d, 108:84), Start (d, 99:62), Zastal (w, 86:85), Arka (w, 73:102), Legia (d, 78:82), Legia Warszawa (d, 64:67).



Termin meczu: niedziela, 24 kwietnia 2022 roku, g. 19:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 20, 25 i 40 zł (ulgowe) oraz 30, 35 i 55 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV