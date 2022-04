Na stadionach: Kiedy Wisły ktoś nie ceni, otwiera się nóż w kieszeni

Wtorek, 26 kwietnia 2022 r. 13:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Finaliści Pucharu Polski rozegrali w ostatnim tygodniu po dwa mecze ligowe, aby w majówkę skoncentrować się tylko na meczu zaplanowanym na stadionie Narodowym. Co ciekawe, Raków rozprowadził już grubo więcej biletów niż pojawiło się kibiców na ostatnim spotkaniu z Górnikiem Łęczna w Częstochowie. Wszystko wskazuje na to, że lechici będą mieli wyraźną przewagę na trybunach 2 maja - pula biletów za ich bramką zeszła bardzo szybko, a i wiele miejsc na sektorach neutralnych wykupili właśnie fani Lecha i ekip z nim zaprzyjaźnionych.



W ostatnich dniach liczby wyjazdowe w ekstraklasie były słabe i bardzo słabe. Faktem jest, że najlepsze ekipy na wyjazdowym szlaku albo miały zakazy (lub brak sektora), albo grały w roli gospodarza. Spora frekwencja była na I-ligowym meczu ŁKS-u z Chrobrym, przy okazji którego otwarty został nowy stadion Łódzkiego Klubu Sportowego. Ultrasi tego klubu przygotowali kartoniadę i sektorówkę, ale można się było spodziewać innych atrakcji, których tym razem zabrakło.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku stawili się widzewiacy w Jastrzębiu (700) oraz Zagłębie Sosnowiec w Rzeszowie (370). Ekipa Motoru Lublin wykorzystała bojkot domowego meczu przez "Stalówkę" i pojawiła się w Stalowej Woli na trybunach z flagą "Nieproszeni goście". Oprawy zaprezentowali kibice Pogoni oraz Wisły Kraków - ci ostatnio przygotowali prezentację "Gdy ktoś Wisły tu nie ceni, otwiera się nóż w kieszeni" z wykorzystaniem różnorodnego piro.



Ekstraklasa:



Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (280)

Przyjezdni z czterema flagami. Gospodarze wywiesili transparent "Św. Barbaro miej w opiece górników z kopalni Pniówek". Frekwencja na poziomie 3,3 tys. widzów.



Lech Poznań - Stal Mielec (134)

Przyjezdni wspierani przez Czarnych Jasło i Sandecję, stawili się w 134 osoby. W sektorze gości wywiesili 6 flag.



Wisła Kraków - Wisła Płock ()

Przyzwoita frekwencja w Krakowie jak na poniedziałkowe spotkanie i ciągłą walkę o utrzymanie - na trybunach ponad 12,7 tys. widzów. Gospodarze z oprawą - transparentem "Gdy ktoś Wisły tu nie ceni", transparentami na dwóch kijach i malowaną sektorówką z hasłem "Otwiera się nóż w kieszeni", a całość uzupełniła różnorodna pirotechnika. W sektorze gości pojawiło się kilkudziesięciu fanów z Płocka.



Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (89)

W Gliwicach 3,6 tys. kibiców na trybunach. Piast z transparentem "Św. Barbaro miej w opiece ludzi podziemia" i transparentem skierowanym do kibiców GKS-u Jastrzębie. Białostoczanie na tym wyjeździe stawili się w 89 osób, z dwiema flagami.



Raków Częstochowa - Górnik Łęczna (70)

Cztery tysiące kibiców na meczu Rakowa. Fanów Górnika ok. 70, z jedną flagą.



Lechia Gdańsk - Warta Poznań (45)

Warciarze w 45 osób stawili się w Gdańsku z dwiema flagami. Na trybunach niewiele ponad 6,4 tys. widzów.



Lech Poznań - Górnik Łęczna (28)

Na rozgrywanym awansem meczu przy Bułgarskiej niewiele ponad 12 tys. widzów i skromny młyn lechitów. W sektorze gości stawiła się 28-osobowa grupa fanów z Łęcznej.



Śląsk Wrocław - Termalica Nieciecza (27)

Tylko 5,7 tys. widzów na stadionie we Wrocławiu i bardzo skromny młyn WKS-u, z flagą "Wyznawcy Dolnośląskiego Władcy". Po jednomeczowym cyrku z niewpuszczaniem przyjezdnych, tym razem fani Termaliki mogli normalnie zasiąść na trybunach - przyjezdnych 27, z jedną flagą.



Radomiak Radom - Cracovia (-)

Ok. 3,6 tys. widzów na trybunach. Radomiak z transparentem skierowanym do lokalnego rywala - "Jedyne co umiecie kut...y, to pomalować kasy?".



Pogoń Szczecin - Legia Warszawa (-)

Komplet widzów na stadionie w Szczecinie i głośny doping przez całe spotkanie. W związku z brakiem sektora gości, przyjezdnych brak.



Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (-)

Wszystkie bilety na mecz na szczycie wyprzedały się parę dni wcześniej. Portowcy z licznym młynem i oprawą - sektorówką przedstawiającą gryfa trzymającego koronę oraz transparent "W pogoni za mistrzostwem".



Niższe ligi:



GKS Jastrzębie - Widzew Łódź (700)

Widzewiacy w komplecie stawili się w sektorze gości w Jastrzębiu, wspierani przez Ruch (40). Po meczu całą grupą udali się do Chorzowa na mecz swoich przyjaciół.



Resovia - Zagłębie Sosnowiec (370)

Do Rzeszowa przyjechała 260-osobowa grupa Zagłębia, wspierana przez Czuwaj (81), MKS Radymno (19) i Legię (5). Gospodarze z flagowiskiem i transparentem dotyczącym ciągłej gry na stadionie lokalnego rywala - "Działki, parking, pozwolenia, dość waszego pier...nia. Czas wracać do domu...".



Korona Kielce - Arka Gdynia (350)

Arkowcy wspierani na wyjeździe na Koronę przez KSZO (38), Cracovię (4) i Polonię Bytom (3). Przyjezdni wywiesili 7 flag i mieli flagi na kijach. Ochrona nie wpuściła oprawy przygotowanej przez Arkę.



Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg (18)



ŁKS Łódź - Chrobry Głogów (-)

W Łodzi nastąpiło otwarcie wszystkich trybun nowego stadionu ŁKS-u. Dobra frekwencja - ok. 17 tys. widzów na trybunach. Gospodarze zaprezentowali kartoniadę. Zabrakło niestety pirotechniki oraz... kibiców gości.





Oprawa tygodnia: Choreo Wisły Kraków na meczu z Wisłą Płock

Wyjazd tygodnia: 700 kibiców Widzewa w Jastrzębiu



Wisła Kraków na meczu z Wisłą Płock:











Pogoń Szczecin na meczu z Legią Warszawa:







Lech Poznań na meczu ze Stalą Mielec:









Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Lechia Gdańsk na meczu z Wartą Poznań:









Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Radomiak Radom na meczu z Cracovią:





Pogoń Szczecin na meczu z Rakowem Częstochowa:





Lech Poznań na meczu z Górnikiem Łęczna:





Górnik Łęczna na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Zagłębie Lubin na meczu z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Śląsk Wrocław na meczu z Termaliką Nieciecza:





Termalika Nieciecza na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Piast Gliwice na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Raków Częstochowa na meczu z Górnikiem Łęczna:





Górnik Łęczna na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Resovia na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Resovią:





ŁKS Łódź na meczu z Chrobrym Głogów:











GKS Targówek na meczu ze Skrą Warszawa:





Korona Kielce na meczu z Arką Gdynia:





Arka Gdynia na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z GKS-em Jastrzębie:





Avia Świdnik na meczu z Orlętami Radzyń Podlaski:





Legia Warszawa na meczu kosza ze Stalą Ostrów: