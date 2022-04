amp futbol

Dwa pewne zwycięstwa Legii

Sobota, 23 kwietnia 2022 r. 14:06 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym dniu 2. turnieju amp futbol Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała 5-0 ze Stalą Rzeszów i z Nowymi Technologiami Różyca 4-0. W niedzielę legioniści zmierzą się o godzinie 10:15 z Wartą Poznań i o godzinie 12:45 z zespołem TSP Kuloodporni Bielsko-Biała.



W pierwszym sobotnim meczu Legia Warszawa wygrała z debiutującą w rozgrywkach Stalą Rzeszów XXX. Już w 3. minucie legioniści wyszli na prowadzenie. Po dobrej akcji z prawej strony, idealnie wystawioną piłkę z bardzo bliskiej odległości do bramki wpakował Adrian Bąk. W 13. minucie legioniści mieli doskonałą okazję do podwyższenia wyniku, ale świetnie w bramce spisał się Dariusz Liszka. W odpowiedzi sam na sam wyszedł Przemysław Gromek, jednak legioniści zdołali wrócić do defensywy. W doliczonym czasie pierwszej połowy w spojenie słupka z poprzeczką trafił jeszcze Moha Aharchi, a kilkanaście sekund później po doskonałym dograniu Mariusza Adamczyka z prawej strony ten sam zawodnik umieścił piłkę w siatce. Wkrótce potem sędzia zakończył tę część spotkania.



W 25. minucie legioniści nie wykorzystali kolejnej doskonałej sytuacji. W 29. minucie po świetnej trójkowej akcji trzecią bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Mariusz Adamczyk. W 33. minucie ładnym strzałem wynik podwyższył debiutujący w Legii Maks Moroz. Ten sam zawodnik strzałem w samo okienko ustalił wynik na 5-0 dla Legii.



Stal Rzeszów 0-5 (0-2) Legia Warszawa

02:36 Adrian Bąk

20:47 Moha Aharchi

28:53 Mariusz Adamczyk

32:04 Maks Moroz

38:17 Maks Moroz



Stal: 1. Dariusz Liszka, 7. Askaniusz Kolb, 10. Mirosław Gajerski, 3. Andrzej Szczęsny, 9. Marcel Zając, 5. Sebastian Król, 23. Przemysław Gromek



Legia: 1. Jakub Popławski, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 5. Artur Stolikowski, 9. Moha Aharchi, 11. Mateusz Żebrowski

rezerwa: 30. Daniel Paszkot, 17. Maks Moroz





W drugim sobotnim spotkaniu Legia Warszawa zmierzyła się z gospodarzem turnieju, zespołem Nowe Technologie Różyca. W 3. minucie pierwszą bramkę bardzo dobrym uderzeniem z dystansu po rzucie wolnym zdobył Mariusz Adamczyk. Chwilę później legioniści skonstruowali znakomitą akcję, jednak zbyt wysoko zagrana piłka do Maksa Moroza nie pozwoliła zmienić tej sytuacji na bramkę. W 11. minucie Maks Moroz skierował piłkę do siatki, dzięki czemu Legia prowadziła już 2-0. Wydawało się, że futbolówkę dotknął jeszcze Moha Aharchi, ale on jedynie zmylił bramkarza gospodarzy. Jeszcze przed przerwą legioniści kilkakrotnie próbowali swoich szans, ale wynik nie uległ zmianie.



W przerwie w zespole Legii doszło do zmiany bramkarza. Na boisku pojawił się Piotr Pleśniak. 2 minuty po wznowieniu gry Aharchi wychodził na czystą sytuację, starł się z bramkarzem, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia i nie odgwizdał rzutu karnego. W 26. minucie Moroz dobrze zagrał do Adriana Bąka, ten zdecydował się na strzał z dalszej odległości. Błąd popełnił jeszcze bramkarz i piłka wpadła do siatki. Chwilę później bombę nad bramką posłał Aharchi. W 30. minucie swoich sił próbował Adrian Stanecki, ale dobrze w tej sytuacji zachował się bramkarz Nowych Technologii. Trzeba przyznać, że golkiperzy zespołu gospodarzy mieli sporo pracy w tym meczu. W 32. minucie Bartłomiej Kata wypluł uderzoną z dystansu piłkę przed siebie, na tyle nieszczęśliwie, że stojący obok Taras Sokol bez problemu dobił ją z bliskiej odległości. Po tym trafieniu na boisko wrócił Moha Aharchi. Kilka minut przed końcem bliski samobójczego trafienia był Karol Zdzieborski, na szczęście piłka przeszła obok bramki Legii. Legioniści nie odpuszczali. W 40. minucie Taras Sokol pomylił się w znakomitej sytuacji. Chwilę później czujność bramkarza sprawdził Adrian Stanecki.



Nowe Technologie Różyca 0-4 (0-2) Legia Warszawa

02:45 Mariusz Adamczyk

10:56 Maks Moroz

25:43 Adrian Bąk

31:48 Taras Sokol



Nowe Technologie Różyca: 22. Ałeksandr Kuprajnow, 14. Michał Pryk, 78. Sławomir Plicha, 6. Michael Mayali, 7. Sylwester Budner, 10. Szymon Smolarek, 8. Sebastian Idowski



Legia: 1. Jakub Popławski (Piotr Pleśniak), 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 5. Artur Stolikowski, 9. Moha Aharchi (11. Mateusz Żebrowski), 17. Maks Moroz (16. Taras Sokol)

rezerwa: Karol Zdzieborski