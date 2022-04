amp futbol

Wyniki Legii w drugim turnieju amp futbol ekstraklasy

Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. 13:40 Mishka, źródło: Legionisci.com

W drugim dniu 2. turnieju amp futbol Ekstraklasy Legia Warszawa po bardzo ciekawym spotkaniu wygrała 4-2 z Wartą Poznań, a następnie przegrała z zespołem TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 0-1. Tym samym drużyna z Bielska-Białej wygrała cały turniej. Legia spadła na 2. pozycję w tabeli.



W 3. minucie meczu z Wartą legioniści wyszli na prowadzenie po świetnej dwójkowej akcji Aharchiego z Adamczykiem. Aharchi zagrał doskonałą piłkę z prawej strony, a Adamczyk bez problemu posłał ją do siatki. Minutę później Piotr Warakomski dobrze uderzył z lewej strony, piłka odbiła się jeszcze od słupka, a następnie od nogi Piotra Wykroty. Chwilę później idealnie wyłożonej piłki nie wpakował do siatki Adamczyk, ale jeszcze jeden z zawodników Warty dotknął piłkę i legioniści wykonywali rzut rożny. Niespodziewanie w 8. minucie legioniści przegrywali 1-2 po fantastycznym uderzeniu Marcina Oleksego, który zmylił bramkarza stołecznego zespołu. W 14. minucie Legia doprowadziła do wyrównania. Po raz kolejny świetną akcję przeprowadził Aharchi, który urwał się prawą stroną i dograł do niepilnowanego przed bramką Adamczyka. Tuz przed przerwą pięknym uderzeniem popisał się Adrian Stanecki. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do siatki. Po pierwszych 20 minutach legioniści prowadzili więc 3-2.



W 23. minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem faulowany był Aharchi. Sam poszkodowany wykonał rzut karny i zrobił to skutecznie. Kolejne minuty przyniosły sytuacje dla obydwu zespołów, jednak zawodnicy nie byli w stanie zamienić ich na bramki. Legia wygrała z Wartą 4-2.



Legia Warszawa 4-2 (3-2) Warta Poznań

1-0 02:43 Mariusz Adamczyk

1-1 04:07 Piotr Wykrota (sam.)

1-2 07:38 Marcin Oleksy

2-2 13:00 Mariusz Adamczyk

3-2 20:12 Adrian Stanecki

4-2 22:49 Moha Aharchi



Warta: 1. Przemysław Nadobny, 11. Bartosz Skrzypek, 78. Marcin Oleksy, 7. Dawid Nowak, 9. Jacek Kaczmarek, 15. Jacek Konieczny, 8. Mateusz Warakomski



Legia: 1. Jakub Popławski, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 6. Piotr Wykrota, 5. Artur Stolikowski, 9. Moha Aharchi

grali także: 17. Maks Moroz



żółta kartka: Dawid Kaczmarek





Początek spotkania z TSP Kuloodporni Bielsko-Biała był wyrównany, z niewielką przewagą gospodarzy. W 11. minucie zespół z Bielska-Białej wyszedł na prowadzenie po bramce Mateusza Kabały. Do końca pierwszej połowy kolejne gole nie padły, choć sytuacji nie brakowało. W 39. minucie spotkania zabronionym wślizgiem wybił piłkę Bartosz Łastowski. Sędziowie odgwizdali rzut karny. Przy piłce stanął Moha Aharchi, niestety Kamil Nowak obronił. Porażka w tym spotkaniu spowodowała, że legioniści spadli na 2. miejsce w tabeli.



TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 1-0 (1-0) Legia Warszawa

1-0 10:40 Mateusz Kabała



TSP: 71. Kamil Nowak, 2. Rafał Bieńkowski, 3. Piotr Mizera, 5. Krzysztof Wrona, 10. Bartosz Łastowski, 20. Mateusz Kabała, 21. Dawid Dobkowski



Legia: Legia: 1. Jakub Popławski, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 6. Piotr Wykrota, 5. Artur Stolikowski, 9. Moha Aharchi



żółte kartki: Mateusz Kabała, Piotr Mizera - Adrian Bąk