Nowości w sklepie Żyleta

Kilka nowych wzorów koszulek pojawiło się w ostatnich dniach w sklepie Żyleta. Wśród nich wzory z hasłami kultowej oprawy "Boże Chroń Fanatyków" oraz najnowszej pieśni "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się". Ponadto do sprzedaży trafiły koszulki "DNA" (w wersji damskiej, dziecięcej i męskiej) z treścią świetnego kawałka Deobsona "Mamy to w kodach DNA". Dla kobiet nowy dedykowany wzór koszulki - "Fanatyczki". Wszystkie t-shirty kosztują 70 złotych, dziecięca wersja "DNA" - 60 zł. W sklepie pojawiły się także dwa nowe wzory kubków (30 zł) - "Boże Chroń Fanatyków" i "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się", szalik "Żyleta jest zawsze z Wami" (40 zł) oraz worek (45 zł). Ponownie w sprzedaży pojawiły się biało-szare bluzy z kapturem i z eLką, które cieszą się sporą popularnością (200 zł). Kupując w sklepie Żyleta, wspierasz ruch kibicowski na Legii. fot. Jacek Wójcikowski

