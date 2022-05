Raków zdobywcą Pucharu Polski

Komentarze (33)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolska dla Wolaków - 11 minut temu, *.com.pl no przynajmniej w tym roku na osłodę Raków sponiewiera amikorza ,jeszcze Mistrz dla Rakowa i aż w Warszawie będzie słychać trzask pękających dup z poznania,brawo Raków odpowiedz

PawLo - 44 minuty temu, *.mm.pl A galaktyczni nie zdobyli pucharu tacy przecież galktyczni XD odpowiedz

Single malt - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Grupa średnich grajków ( może poza Lopezem), ale motorki w dupach i równo z trawą. Brawo Panie Marku, Targówek górą! A dla Lecha jak zwykle … maść na ból … odpowiedz

Wolfik - 50 minut temu, *.mm.pl Zwycięstwa Rakowa w finale PP byłem pewny. Pewny jestem również tego, że i tytuł MP2022 trafi pod Jasną Górę.



Z trenerskim "Dyzmą" na ławce nie da się miczego wygrac, chociaż wielu ciagle próbuje. Tym razem o tej prawdzie przekonali sie w Poznaniu. odpowiedz

L - 43 minuty temu, *.171.105 @Wolfik: a ja jestem przekonany, ze powtorza rok 2015. Rakow lubi sie wywracac na takich srednich zespolach jakie im zostaly do konca sezonu. Lech az tak szmacony nie moze byc zeby teraz przegrac z Rakowem rowniez mistrzostwo. Swoje juz odcierpieli, za duzo. Wygraja i beda celebrowac jak mistrzostwo swiata, jak zwykle, ale rowniez tradycyjnie za chwile okaze sie, ze ci sami pilkarze jednak nie sa najlepszym skladem w kraju jak teraz wielu uwaza i nie bedzie trudno ich przegonic za rok. Tradycyjnie po mistrzowskim sezonie zajma miejsce w srodku stawki w przyszlym tak jak po 2010, 2015 i dobrym sezonie 2019 :)) odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jeszcze taka sugestia, Papszun nie ma jakiegoś gwiazdorskiego składu, a jednak lepi i zespół ma. Co znaczy trener, ma odpowiedź. odpowiedz

L - 47 minut temu, *.171.105 @Kamuflaż: ale nie ma tez sredniego skladu. Ma dobrych pilkarzy, ktorzy po prostu sa uwazani sa srednich, bo nie maja nazwisk. A Rakow dzieki scautingowi i zgodzie wielu ludzi w klubie ma dobry zespol. To nei tylko trener tylko funkcjonowanie klubu. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 9 minut temu, *.com.pl @Kamuflaż: Papszun jest prawdziwym trenerem a nie przebierańcem ,u nas ostatnim trenerem był Berg z 10 lat temu ,taka różnica odpowiedz

Nie do Poznania ten puchar Polski! - 1 godzinę temu, *.57.27 Marek Papszun powiedział w wywiadzie że nie było determinacji w rozmowach od strony Mioduskiego aby przeszedł do Legii, wiéc został w Rakowie i dalej zbiera medale i puchary ..Mioduski poraz kolejny okazał sie przereklamowany i stacza w otchłań mojâ ukichanâ Legie co zawsze jej kibicowałem, szkoda a była szansa powrotu na stsre šmiecie i spełnič życiowe marzenie...to nie oficjalna wypoeiedź Marka Papszuna, i dobrze z jednej strony zrobił bo w Legii by go Mioduski znienił nie do Poznania ...puchar odpowiedz

L - 36 minut temu, *.171.105 @Nie do Poznania ten puchar Polski!: nie powiedzial tak, nie wymyslaj. Z Papszunem przeciez negocjowal Zielinski a nie Mioduski. Jak moglo nie byc derteminacji ze strony Mioduskiego skoro publicznie niemalze kleczal przed Papszunem i wrecz oglaszal go przyszlym trenerem Legii. Po prostu Zielinski nie byl przekonany, on woli niemiecka szkole i bardzo dobrze. Naszym bledem bylo do tej pory branie trenerow niedoswiadczonych, ktorzy sa na fali, a umowmy sie, Papszun nie ma doswiadczenia, jest trenerem jednego klubu, w ktorym wszystko sie zgadza a poza tym on ost powiedzial, ze zameirza wkrotce przestac byc trenerem, wrocic do Warszawy i poswiecic czas rodzinie, a w pilce zostac w mniej wymagajacej roli. Przeciez on u nas by mial dosyc juz po roku, bo tu ciagle by bylo o nim glosno. Mozemy go wziac za rok, 2 do klubu i wykrozystac w innej roli. Na trenera u nas trzeba kogos z wiekszym doswiadczeniem, bo czesto Legia przerasta trenerow. Taki Michniewicz np, tyle zwiedzil klubow, a co chwile w szoku byl, jak tu wszystko szybko idzie, jakie wymagania, jakie zainteresowanie mediow, ze trzeba wazyc kazde slowo, ze tyle sie dzieje, ze przetrenowal tu rok a czul sie jakby byl ze 2 lata. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl mam jedno przesłanie: MIodek, ucz się gamoniu od lepszych jak się wygrywa!!! odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @oLaf: Założę się z każdym, że jakby zamienili ludzi zarządzających oboma klubami, to za 1-2 Raków spadłby z ligi. odpowiedz

Zealley - 1 godzinę temu, *.chello.pl Skorża musi prowadzić Legię żeby wygrać Puchar odpowiedz

Ko(L)o - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo medaliki, pyry znowu oszamane. Przynajmniej przegraliśmy ze zdobywcą pucharu. Myślę, że Papszun u nas pod presją by nie wytrzymał bo mioduski by mu przez ramię zaglądał. Tu potrzeba kogoś z jajami do tych piłkarzyków. odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Panie Mioduski, widzisz pan? widzisz "byznesmenie" jak to się robi? masz pan ponoć więcej mamony, to rusz tą głowicą i obudź szare komórki do pracy. Raków gratulacje, dublet bardzo prawdopodobny. Ivi Lopez u nich długo nie pogra, mieć w składzie ze 3 takich, i ta badziewna liga wciągnięta nosem. Skorża nie trzyma presji, Papszun jest mentalnie na wyższym poziomie. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Po co komu Papszun trener, po co komu trofea - lepiej zatrudnić frajera Runjaicia... odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.torun.pl @Atmosferić: Lepiej zostawić Vuko, bo zdobył mistrzostwo, a Papszun nie :) Gratulacje dla pana Marka, ze z mniejszym budżetem potrafił zbudować taką drużyne. W naszej lidze na lata powinni pozostac w top 3. Czesio na MŚ, Papszun z pucharem i szansą na mistrzostwo Polski, a my mamy Vuko i dobrze byłoby mu dać szanse w przyszłym sezonie, bo on ma warsztat dużo lepszy od dwóch w/w panów ;) odpowiedz

Jacu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Atmosferić:

Kudłaty w przerwie zimowej był pod ogromną presją ze strony kibiców, w związku z czym musiał dokonać zmian w strukturach. Zatrudnił Ziela pod publiczkę, który z kolei odszszedł od pomysłu zatrudnienia Papszuna, który chciał więcej decyzyjnej władzy niż Zielu mógł na to pozwolić. Zostaniemy z Kostą i nie pozostaje nic innego jak wierzyć, że typ ogarnie drużynę przy pomocy Ziela. Kluczowym pytaniem jest to czy kudłata mend...a faktycznie odpuści dział sportowy i zmiany organizacyjne są realne, czy tylko na pozór i gra pod publiczkę. odpowiedz

Atmosferić - 34 minuty temu, *.orange.pl @Jacu: Zielu to się nadaje do grabienia kamieni wokół LTC a nie do robienia transferów - już pokazał zimą co potrafi ściągając te drewniaki. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Amica jak zwykle w finale. To just chyba 4 czy 5 final przegrany !! BRAWO RAKOW !!!!!!!!! odpowiedz

En - 1 godzinę temu, *.20.200 @MIODUSKI OUT !!!!: wiesz my mamy lepszy rekord w super pucharze odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @En: Dokladnie. Ile uwalonych mamy? Z 5-6? odpowiedz

xyze - 1 godzinę temu, *.autocom.pl chyba nawet więcej niż 6 razy (zdaje się 8)



z drugiej strony z dwojga złego lepiej chyba mieć taką serię w i tak g... wartym superpucharze niż w pp, który ma jednak jakieś znaczenie xd odpowiedz

Zealley - 1 godzinę temu, *.chello.pl @MIODUSKI OUT !!!!:

4 mecze przegrane w w Warszawie - i jeden mecz w Bydgoszczy z Legią

suma 5 odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl jeszcze niech zdobędą mistrzostwo i kartoflaki wyd..ne koncertowo- na tę ich okrągłą,16 rocznicę... odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @robochłop: swietnie. Fajnie ze my mamy czym sie pochwalic w tym sezonie... jeszcze spadek nam grozi. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Amica wieczne przegrywy hahahaha Kolejny finał PP przegrany do kolekcji:D odpowiedz

tomekb1916@o2.pl - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gen przegrywu nadal działa odpowiedz

Muchito - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ale łach chyba zadowolony z bycia finalistą ? dużo już zdobyli i brawa dla nich :) odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jeszcze tylko mistrzostwo . Trzymam kciuki. Nie wiem dlaczego ale każda porażka Lecha sprawia mi wielkie szczęście. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Gratulacje dla Rakowa. Chociaż oni potrafią poprawić humor. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tak się buduje drużynę. Gratulacje Panowie z Częstochowy. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.