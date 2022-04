IV liga: Polonia Warszawa 2-0 Legia Ladies

W meczu 16. kolejki IV ligi kobiet Legia Ladies przegrała na wyjeździe z Polonią Warszawa 0-2. Dzięki temu zwycięstwu Polonia awansowała na pozycję lidera tabeli grupy mazowieckiej i ma przewagę 3 punktów nad Legią. Do końca sezonu do rozegrania pozostało 7 kolejek. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku maja, a rywalem legionistek będzie Ostrovia Ostrów Mazowiecka. IV liga: Polonia Warszawa 2-0 (1-0) Legia Ladies 1-0 23' Ewa Jaroska 2-0 69' Marta Kaczmarczyk Polonia: Kinga Rosłonek, Ewa Jaroska, Agnieszka Boćkowska, Joanna Kaczmarczyk, Paulina Łężak, Małgorzata Kuratowska, Paulina Suchorowska, Roksana Dziadek, Iga Zbrzeźniak, Irena Michalak, Emilia Wiaderna Legia: Natasza Koper, Martyna Caban, Marta Chmielewska, Magda Zduńczyk, Aleksandra Żmijewska, Julia Biesiada, Gabriela Hajkiewicz, Klaudia Grodzka, Amelia Przybylska, Klaudia Świstek, Klaudia Bodecka

Pyza - 2 sekundy temu, *.chello.pl Do garów zamiast piłki !!! odpowiedz

WL - 43 minuty temu, *.tpnet.pl Mowi sie trudno wiec powodzenia w nastepnych meczach a Polonia W. trzeba miec nadzieje ze straci punkty przy wygranych LEGIA L. znow bedzie liderem !!



SF - 46 minut temu, *.tpnet.pl Powinno byc- " LEGIA "L" LEGIA WARSZAWA" !! odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Dlaczego Legia Ladies a nie Legia Warszawa ?

Co za prymityw to wymyslił ?

Nie lubię Polonii ale tu pokazali klasę , przynajmniej nie wstydzą się Warszawy ! odpowiedz

L - 42 minuty temu, *.aster.pl @gazza: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Jan - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda :-(

Liczyłem na łatwe zwycięstwo nad polonijkami.

Wstyd odpowiedz

