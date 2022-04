Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 3-1 Wissa Szczuczyn

Środa, 27 kwietnia 2022 r. 18:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 28. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała 3-1 z Wissą Szczuczyn. Do przerwy legioniści prowadzili 3-0. W najbliższą sobotę o godzinie 13 stołeczny zespół zmierzy się na wyjeździe z Unią Skierniewice.



W 26. minucie padła pierwsza bramka dla Legii. po złym wybiciu przez obrońcę piłkę przejął Kacper Skwierczyński, zagrał do Filipa Laskowskiego, a ten wrzucił w pole karne. Jeszcze główkował jeden z legionistów, po czym piłka trafiła do Wiktora Kamińskiego, który fenomenalnym uderzeniem umieścił ją w siatce. Minutę później wynik podwyższył Dawid Dzięgielewski, który dostał dobre podanie z prawej strony. Napastnik Legii jeszcze pośliznął się przed oddaniem strzału, ale i tak zdołał zdobyć bramkę. W 30. minucie legioniści byli bliscy podwyższenia wyniku, ale co się odwlecze... W 33. minucie Kacper Skwierczyński otrzymał dalekie podanie, zbiegł niemal do końcowej linii, wszedł w pole karne, minął przeciwnika i prawą nogą posłał piłkę do bramki. Jeszcze próbował interweniować bramkarz, ale piłka tylko musnęła jego ręce.



W 84. minucie goście zdobyli honorową bramkę. Piłki dośrodkowanej z rzutu wolnego nikt nie przeciął i zaskoczyło to Macieja Kikolskiego, futbolówka zakręciła się w kierunku bramki i od słupka do niej wpadła.



III liga: Legia II Warszawa 3-1 (3-0) Wissa Szczuczyn

1-0 26' Wiktor Kamiński

2-0 27' Dawid Dzięgielewski

3-0 33' Kacper Skwierczyński

3-1 84' Patryk Koncewicz



Legia II: (skład wyjściowy) 1. Maciej Kikolski, 17. Nikodem Niski, 18. Karol Noiszewski, 16. Patryk Konik, 5. Bartosz Widejko, 3. Jakub Czajkowski, 6. Filip Laskowski, 8. Patryk Pierzak, 21. Kacper Skwierczyński, 7. Dawid Dzięgielewski, 24. Wiktor Kamiński



rezerwa: 12. Kowynia, 2. Pacek, 19. Kwiatkowski, 14. Gościniarek, 15. Warnecki