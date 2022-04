Z obozu rywala

Pogoń przed meczem z Legią. "Portowcy" muszą

Sobota, 23 kwietnia 2022 r. 13:01 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę legioniści zmierzą się z trzecim zespołem w tabeli ekstraklasy, Pogonią Szczecin. Zapraszamy do analizy, jednego z pretendentów do zdobycia mistrzostwa Polski.



Kibice Pogoni od początku sezonu nie mogli narzekać na nudę. Z jednej strony ich zespół dobrze radził sobie w lidze, jednak szczecinianie szybko odpadli z eliminacji do europejskich pucharów, przegrywając z chorwackim NK Osijek czy z Pucharu Polski z drugoligowym KKS-em Kalisz. Pogoń skupiała się tylko na lidze, dzięki czemu rok 2021 zakończyła na pozycji wicelidera, a warto dodać, że przez całą rundę jesienną Pogoń nie zajmowała pozycji niższej niż czwarta. Zaledwie dwie porażki w pierwszej połowie sezonu mogły napawać fanów "Portowców" entuzjazmem i nadzieją na mistrzostwo Polski. Wiosną Pogoń radzi sobie nieco gorzej. Zespół ze Szczecina z dziesięciu spotkań przegrał trzy, a najbardziej bolesne były bezpośrednie porażki z kandydatami do mistrzostwa, czyli Lechem Poznań oraz Rakowem Częstochowa. Aktualnie "Portowcy" zajmują trzecie miejsce w tabeli, a do pierwszej dwójki tracą trzy oczka. Pogoń musi wygrać z Legią, aby wciąż marzyć o wielkim sukcesie.



Zima w Szczecinie należała do spokojnych. Klub sięgnął po 22-letniego utalentowanego Armeńczyka Vahana Bichakhchyana. Ostatnie cztery i pół roku ofensywnie usposobiony piłkarz spędził w słowackiej Żylinie, w której barwach rozegrał 84 mecze, strzelił 25 goli i zanotował 16 asyst. Wcześniej Bichakhchyan reprezentował armeński klub FC Shirak Gyumri, z którym w sezonie 2016/17 sięgnął po krajowy puchar. 22-latek miał świetne wejście do Pogoni, bo w pierwszych trzech meczach strzelił dwa gole oraz zanotował asystę. Ostatnimi czasy nieco przygasł, gra mniej, choć w środę, podczas rywalizacji "Portowców" z Rakowem zanotował asystę. Drugim zimowym transferem Pogoni jest były snajper Legii, 22-letni Kacper Kostorz, który na Łazienkowską trafił w 2019 roku. Napastnik przez długi czas zmagał się z problemami zdrowotnymi. Łącznie z "eLką" na piersi rozegrał 15 spotkań, w których strzelił 2 bramki. Dotychczas w barwach klubu ze Szczecina rozegrał nieco ponad 40 minut.







Zimą Pogoń opuścił 18-letni Kacper Kozłowski. Młody piłkarz za osiem milionów funtów udał się do angielskiego Brighton & Hove Albion F.C., jednak od razu został wypożyczony do belgijskiego Royale Union Saint Gilloise. Runda jesienna dla reprezentanta Polski była bardzo udana. Kozłowski w 16 meczach strzelił trzy gole, a dodatkowo zanotował cztery asysty.







Postacie drużyny



Na kogo legioniści powinni uważać? Z pewnością na reprezentanta Polski Kamila Grosickiego. 33-latek z początku po powrocie do Szczecina nie radził sobie najlepiej, jednak z czasem odpalił. Aktualnie na swoim koncie ma osiem trafień i sześć asyst, a warto dodać, że w każdym z ostatnich czterech meczów "Grosik" trafiał do siatki rywali. Tyle samo bramek co Grosicki zdobył również Słoweniec Luka Zahović, jednak ma na swoim koncie o trzy asysty mniej od lidera Pogoni. Pewnym punktem naszego najbliższego rywala jest również chorwacki bramkarz Dante Stipica, który w tym sezonie w dziewięciu meczach zachował czyste konto.







Obie ekipy rywalizowały ze sobą aż 115 razy. Legia zwycięsko z tych pojedynków wychodziła 71 razy (62%), a przegrywała 20-krotnie (17%). Remis padał 24 razy. Bilans bramkowy to 226-104 na korzyść warszawiaków. Pogoń to niewygodny rywal dla "Wojskowych". Z ostatnich siedmiu pojedynków legioniści tylko raz wyszli zwycięsko. Miało to miejsce w kwietniu zeszłego roku, kiedy to "Wojskowi" pokonali rywali 4-2. Dodatkowo Pogoń ma świetną passę przed własną publicznością, gdyż Legia w Szczecinie ostatni raz wygrała w listopadzie 2017 roku. Ostatnia rywalizacja, która miała miejsce w październiku zeszłego roku, zakończyła się zwycięstwem "Portowców" 2-0.