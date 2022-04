O finał z Anwilem Włocławek

Komentarze (16)

DZIŚ SF A JUTRO REALNE..... - 35 minut temu, *.120.69 A MOŻE MECZE NA STADIONIE LEGII?!CZY DA RADE ZORGANIZOWAĆ?NAPEWNO BYŁO BY MINIMUM 10TYŚ KIBICÓW I PEŁNA ŻYLETA, TO BYŁO BY MISTRZOSTO ŚWIATA!ALE NIE ZARZĄD I WŁODARZE NIGDY NIE WPADNĄ NA TAKI POMYSŁ POPROSTU TO BY ICH PRZEROSŁO......PIĘKNIE BY BYŁO!WALKA O MISTRZA POLSKI NA Ł3!LEEEGIIIAAA!KOOOOSZ !!!!!JUŻ SOBIE TO WYOBRAŻAM TEN DOPING NIOSĄCY LEGIONISTÓW DO ZWYCIĘSTW! odpowiedz

Piotr - 29 minut temu, *.orange.pl @DZIŚ SF A JUTRO REALNE.....: Pomyśl zanim coś napiszesz , czy wiesz co znaczy w koszu własna hala, rzuty za 3 pkt. , konkretne klepki z których się rzuca itd itd. odpowiedz

Mam pytanie - 3 godziny temu, *.211.150 Czy mamy kosę z ultrasami Anwilu? odpowiedz

Mkn - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mam pytanie: jak ostatnio Anvil był to leciały od nas bluzgi w ich kierunku na... ŁKS Łódź

odpowiedz

zk1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mam pytanie: Co ty mordeczko. Koszykarska Legia nie ma żadnych kos. odpowiedz

fff - 3 godziny temu, *.52.135 mecz powinien być na jakiejś większej hali np. Torwar by pomieścić ludzi odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @fff: absolutnie nie! Nie można w takich meczach pozbawiać się atutu własnego parkietu. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Wlasnie co do biletow, kupowal ktos przez neta na stal , duze bylo zainteresowanie? Szybko sie wyprzedaly? odpowiedz

p10 - 4 godziny temu, *.orange.pl @grzesiek: Większość w przedsprzedaży poszła. Już w przedsprzedaży są. odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Po tym co dziś pokazali w Toruniu to są do ogrania . Mam nadzieję że wygramy jeden mecz na wyjeździe i wtedy wszystko może się zdarzyć. Wierzę że trener znajdzie sposób jak ich powstrzymać a zawodnicy to wykonają. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @ws : mysle ze mozemy sprawić nie lada sensację w tym sezonie. odpowiedz

p10 - 5 godzin temu, *.orange.pl @ws : Klucz to zatrzymanie ich gry 1 na 1 . Jak się uda to jest szansa, bo Anwilowi też zdarzają się przestoje. Anwil też potrafi grac cierpliwie, szukać wolnych pozycji i zrobić akcje by trafić w ostatniej sekundzie. Gra w ataku Anwilu zależy od tego jaki zestaw graczy wysoki lub jaki gracz wysoki jest na parkecie - lubia obniżac skład czasami. I od Łączyńskiego, bo ten czasami wymyśla zagrywki nieschematyczne. W obronie będzie chciał nas Anwil na siłę odciąć od rzutów za 3 pkt.



Anwil bardzo szeroko się ustawia i penetracja pod kosz. Jak jest podwajanie to gra albo do Dimca który też jeden na jeden jest ciężki do ustania jako center albo grają do wolnego gracza i rzut za 3 pkt. Kemp z Wyką mu rady nie dadzą. We Włocławku z Wyką na parkiecie w 18 minut -22 pkt. Trzeba liczyć, że Kemp utrzyma taką grę jak w ostatnim meczu ze Stalą. Dimec to kluczowy gracz dla nas do zatrzymania. Jak nie ma Dimca to mają problemy ze zbiórkami. Dimec też lubi wychodzić i stawiać zasłony obwodowym, więc niestety Kemp nie będzie miał tak łatwo, że wystarczy obręczy pilnować. Trzeba albo próbować strefę stawiać, albo ustać i wymusić faule w ataku Anwilu wtedy będą musieli coś zmienić. Łączyński ma różne swoje zagrywki, czy to z Petraskiem w akcjach dwójkowych który ma szybkość jak obwodowy a to gracz z pozycji 4.



Torun dziś miał już prawie Anwil, zabrakło im trochę spokoju, trochę składu, by ten mecz wygrać. Anwil ma też większą rotację składu niż my, co może mieć znaczenie. Ale jak nam się uda odciąć Dimca to mamy szansę. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @p10: kemp w formie może nam dać bardzo dużo. Z poczatku sezonu narzekaliśmy na brak pokoszowego i do meczu ze stalą to była chyba nasza druga najslabsza pozycja w zespole po rozgrywajacym.



Wszystko jwst mozliwe. Mozemy pyknąć ten anwil. odpowiedz

Bilety - 5 godzin temu, *.centertel.pl Z racji, że teraz będzie duże zainteresowanie a miejsc więcej nie będzie. To czy bilety będą online sprzedawane czy na hali na miejscu? odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Bilety: online odpowiedz

Legionista - 5 godzin temu, *.changeintegrated.com My możemy, oni muszą :) Wielki, koszykarski Anwil spali się ze wstydu gdy przegra z Legią, której nikt nie dawał szans werjścia do play off. I co? Możemy zostać Mistrzami Polski. DO KOŃCA! odpowiedz

