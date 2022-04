Młodzież: mecze środowe

W środę swoje zaległe mecze ligowe rozegrały drużyny Legii oparte głównie na zawodnikach z rocznika 2008. Drużyna Akademii pokonała 2-0 bardzo ofiarnie grający Znicz Pruszków i wraz z SEMPem Ursynów przewodzi w rozgrywkach. Na bezpośrednim zapleczu Ekstraligi coraz lepiej spisuje się zespół Legia Soccer Schools. Beniaminek I ligi mazowieckiej wygrał 5-1 z niepokonanym dotąd MKS Piaseczno i ma obecnie tyle samo punktów, co prowadząca Broń Radom. Ekstraliga U14: Legia U14 2-0 (1-0) Znicz Pruszków '08 Gole: 1-0 1 min. Daniel Wyrozumski b.a. 2-0 55 min. Daniel Wyrozumski (as. Juliusz Rafalski) Legia: Marcel Grzejda, Jan Bienduga - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Antoni Sobolewski, Pascal Mozie, Daniel Wyrozumski, Mikołaj Jasiński, Bartłomiej Leszczyński, Piotr Bzducha, Filip Nieckarz, Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, Marcel Kiełbasiński, Juliusz Rafalski Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko I liga maz. U14: MKS Piaseczno '08 1-5 (0-3) Legia Socce Schools U14 Gole: Kuba Kuciński 3, Jakub Drzazga 2 Legia LSS: Filip Bonk - Krzysztof Oracz, Fabian Radziński, Kosma Sekuła, Oskar Kurc, Patryk Ciborowski, Norbert Augustyniak, Kuba Kuciński, Adam Kulicki, Jakub Drzazga, Adam Tołwiński oraz: Kacper Jasiński, Maciej Suwik, Kacper Krajewski Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz

