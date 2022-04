Młodzież: mecze środowe i czwartkowe (Akt.)

Środa, 20 kwietnia 2022 r. 22:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W środę swoje zaległe mecze ligowe rozegrały drużyny Legii oparte głównie na zawodnikach z rocznika 2008. Drużyna Akademii pokonała 2-0 bardzo ofiarnie grający Znicz Pruszków i wraz z SEMPem Ursynów przewodzi w rozgrywkach. Na bezpośrednim zapleczu Ekstraligi coraz lepiej spisuje się zespół Legia Soccer Schools. Beniaminek I ligi mazowieckiej wygrał 5-1 z niepokonanym dotąd MKS Piaseczno i ma obecnie tyle samo punktów, co prowadząca Broń Radom. W czwartek Lwegia U10 zmierzyła sięz SEMPem URsynów



Ekstraliga U14: Legia U14 2-0 (1-0) Znicz Pruszków '08

Gole:

1-0 1 min. Daniel Wyrozumski b.a.

2-0 55 min. Daniel Wyrozumski (as. Juliusz Rafalski)



Legia: Marcel Grzejda, Jan Bienduga - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Antoni Sobolewski, Pascal Mozie, Daniel Wyrozumski, Mikołaj Jasiński, Bartłomiej Leszczyński, Piotr Bzducha, Filip Nieckarz, Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, Marcel Kiełbasiński, Juliusz Rafalski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga maz. U14: MKS Piaseczno '08 1-5 (0-3) Legia Soccer Schools U14

Gole:

Kuba Kuciński 3, Jakub Drzazga 2



Legia LSS: Filip Bonk - Krzysztof Oracz, Fabian Radziński, Kosma Sekuła, Oskar Kurc, Patryk Ciborowski, Norbert Augustyniak, Kuba Kuciński, Adam Kulicki, Jakub Drzazga, Adam Tołwiński oraz: Kacper Jasiński, Maciej Suwik, Kacper Krajewski

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Liga orlików: Legia U10 - SEMP Ursynów 2012



Strzały (celne): Legia 50 (34) - SEMP 19 (14)



Legia: Aleksander Kurowski, Seweryn Orzechowski, Ignacy Silski, Iwo Kamuda, Dawid Ruciński, Stanisław Dobrowolski, Konstanty Leonkiewicz [2013], Nico Martino

Trener: Łukasz Listwan



Udany mecz młodych legionistów, którzy prezentowali dużą fantazję w rozgrywaniu akcji ofensywnych. Musieli jednak uważać, gdyż w razie strat, goście przechodzili błyskawicznie do ofensywy, która nierzadko kończyła się nawet golem dla ursynowian. Najlepsza w wykonaniu legionistów była chyba trzecia kwarta, choć pewne zastrzeżenia można by mieć do skuteczności. Ostatnią część gry rozpoczęły niespodziewanie falowe ataki graczy SEMPa, którzy niesieni kolejnymi udanymi akcjami zaczęli nabierać rozpędu, szukając kolejnych goli. Końcowe minuty meczu należały jednak ponownie do piłkarzy Legii, którzy zaczęli odzyskiwać kontrolę nad przebiegiem wydarzeń i popisali się kilkoma ładnymi akcjami.