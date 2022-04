Tenis

Turniej WTA z udziałem Igi Świątek na kortach Legii

Czwartek, 21 kwietnia 2022 r. 09:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Druga edycja BNP Paribas Poland Open 2022 odbędzie się na kortach Legii Warszawa przy ulicy Myśliwieckiej, nie zaś jak przed rokiem w Gdyni. Ten prestiżowy turniej tenisowy odbędzie się w dniach 25-31 lipca tego roku, a udział w nim weźmie była zawodniczka Legii, a obecnie pierwsza rakieta światowego rankingu, Iga Świątek.



Korty Legii i ich zaplecze w ostatnim czasie przeszły remont, a wszystkie prace zostaną ukończone przed wakacjami. Start sprzedaży pierwszej transzy biletów planowany jest na połowę maja.



Turniej WTA 250 organizowany w naszym kraju jest jednym z 30-stu tej rangi rozgrywanych na świecie w ciągu roku. Polska znalazła się w zaszczytnym gronie i tym samym wróciliśmy na mapę światowego tenisa.



- Zmiana tegorocznej lokalizacji jest podyktowana wieloma czynnikami. Turniej to skomplikowane przedsięwzięcie, dlatego przeniesienie organizacji do Warszawy jest dla nas dużym ułatwieniem w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym. Ponadto Miasto Stołeczne Warszawa i Legia Tenis & Golf planują modernizacje, które idą w parze z naszą wizją rozwoju turnieju. Licencję posiadamy na kilka kolejnych lat, dlatego musimy myśleć o turnieju perspektywicznie i realizować wieloletnią strategię. W przypadku długofalowej współpracy, jaką jest cykliczne wydarzenie sportowe, to bardzo istotne, aby wspólnie z głównymi partnerami i współpracownikami rozwijać się i dążyć do realizacji strategicznych celów, takich jak chociażby promocja tenisa w Polsce, czy Polski na świecie - mówi Paulina Wójtowicz, managerka Igi Świątek i właścicielka licencji turnieju BNP Paribas Poland Open.



- W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność organizować turniej z cyklu ATP Challenger, dlatego podjęcie takiego wyzwania jak turniej WTA, to dla nas kolejny, naturalny krok. Poszerzamy wachlarz partnerów o prestiżową, globalną markę i realizujemy nasze obietnice dotyczące rozwoju tego wyjątkowego dla polskiego tenisa miejsca o wspaniałej tenisowej tradycji. Nie możemy się już doczekać rywalizacji najlepszych tenisistek na naszych kortach, a zapowiedziana obecność Igi Świątek to dla nas dodatkowa motywacja i powód do dumy - dodał Michał Szewc, dyrektor obiektu Legia Tenis & Golf.