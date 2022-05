Rezerwy

PP: Pilica Białobrzegi 2-2, k. 2-4 Legia II Warszawa. Legia w finale!

Środa, 18 maja 2022 r. 20:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W półfinałowym meczu mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Pilicą Białobrzegi po rzutach karnych. Do przerwy bramki nie padły. Druga połowa również zakończyła się remisem. W 127. minucie do wyrównania z rzutu karnego doprowadził Marcin Bykowski. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna była więc seria rzutów karnych, w której lepsi okazali się legioniści. Co ciekawe, gospodarze kończyli spotkanie w 8. W finale stołeczny zespół zmierzy się z Legionovią. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca o godzinie 19 na stadionie Hutnika.



Legioniści rozpoczęli spotkanie dobrze, od wysokiego pressingu i prób ataku. Później jednak oddali na dłuższy czas inicjatywę gospodarzom. Pierwsza połowa nie obfitowała w bardzo dobre sytuacje bramkowe. Każda z drużyn miała po kilka okazji, ale nie potrafiła ich wykorzystać.



Trenerzy nie zdecydowali się w przerwie na dokonanie zmian w składach. Druga połowa nie przyniosła zmiany w obrazie gry. Żaden z zespołów nie osiągnął wyraźnej przewagi na boisku, a sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. W 87. minucie po poważnym błędzie legionistów w wyprowadzeniu piłki padła bramka dla gospodarzy. patryk pierzak fatalnie zagrał do Jakuba Kwiatkowskiego, że rywale przejęli piłkę i umieścili piłkę w siatce. W 91. minucie faulowany był Mateusz Grudziński i sędzia podyktował rzut karny. Do wyrównania celnym uderzeniem doprowadził Ramil Mustafajew.



W 4. minucie dogrywki bramkę dla Legii zdobył Jakub Kwiatkowski, który znalazł się sam na sam z golkiperem. Na początku drugiej części dogrywki bardzo dobrą sytuację miał Igor Korczakowski, ale świetną interwencją popisał się Maciej Kikolski. Ostatnie 3 minuty gospodarze grali w 9, a w doliczonym czasie sędzia pokazał jeszcze jedną czerwoną kartkę gospodarzom. W 125. minucie sędzia po konsultacjach z asystentem podyktował rzut karny dla Pilicy. Do piłki podszedł Marcin Bykowski i zapewnił swojej drużynie rzuty karne.



W serii rzutów karnych świetnie zaprezentował się bramkarz Legii, który obronił dwie jedenastki.



PP: Pilica Białobrzegi 2-2, k. 2-4 (0-0, 1-1, 1-1) Legia II Warszawa

87' 1-0 Bartosz Zawadzki

90+1' 1-1 Ramil Mustafajew (k)

94' 1-2 Jakub Kwiatkowski

127' 2-2 Marcin Bykowski (k)



karne: Mustafajew (+), Grudziński (+), Noiszewski (+), Pierzak (-), Konik (+)



Pilica: 30. Filip Adamczyk, 2. Wiktor Żurawski, 5. Igor Korczakowski, 6. Bartłomiej Michalski, 8. Adrian Karasek (70' 16. Kacper Klinicki), 11. Damian Winiarski (70' 18. Stanisław Muniak), 13. Marcin Rawski (90' 10. Marcin Bykowski), 17. Maciej Kencel, 19. Patryk Walasek, 21. Bartosz Zawadzki, 23. Kacper Pankowski (62' 14. Olaf Uziębło)



Legia II: 1. Maciej Kikolski – 26. Mateusz Grudziński, 16. Patryk Konik, 5. Bartosz Widejko – 17. Nikodem Niski (70' 19. Jakub Kwiatkowski), 18. Karol Noiszewski, 8. Patryk Pierzak, 21. Kacper Skwierczyński (56' 3. Jakub Czajkowski) – 23. Igor Strzałek (90' 9. Jordan Majchrzak), 24. Wiktor Kamiński (56' 11. Ramil Mustafajew), 7. Dawid Dzięgielewski (75' 14. Jakub Jędrasik, 113' 2. Miłosz Pacek)



żółte kartki: Rawski, Żurawski, Korczakowski, Kencel, Muniak, Uziębło - Konik, Mustafajew

czerwone kartki: Żurawski, Korczakowski (za drugą żółtą), Kencel