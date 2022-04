U-15: Powołania dla legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 15 Rafał Lasocki podał listę powołanych zawodników na mecze Turnieju Czterech Narodów. Polacy zagrają ze Słowacją (3 maja o godz. 17:00 w Malborku), Węgrami (4 maja o godz. 13:00 w Nowym Dworze Gdańskim) oraz Finlandią (6 maja o godz. 11:00 w Malborku). W kadrze znalazło się trzech legionistów - Jakub Adkonis, Kacper Potulski i Mateusz Szczepaniak. Kadra: Jakub Adkonis (Legia Warszawa) , Oliwer Błaszczyk (BV Borussia Dortmund), Niemcy), Igor Brzyski (Lech Poznań), Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin), Kamil Jakóbczyk (Hutnik Kraków), Jakub Jaroszuk (Jagiellonia Białystok), Hubert Jasiak (Górnik Zabrze), Mateusz Jeleń (Górnik Zabrze), Jan Kniat (Lech Poznań), Szymon Królak (Znicz Pruszków), Dawid Mazurek (Górnik Zabrze), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kacper Potulski (Legia Warszawa) , Mateusz Pruchniewski (Lech Poznań), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Damian Sokołowski (Zagłębie Lubin), Igor Stankiewicz (Lech Poznań), Karol Stefański (Jagiellonia Białystok), Kacper Szulc (Zagłębie Lubin), Mateusz Szczepaniak (Legia Warszawa) , Dawid Szwiec (Górnik Zabrze), Filip Tokar (TS Przylep Zielona Góra)

