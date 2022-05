U-15: Polska 5-0 Słowacja. Hat-trick Adkonisa

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 15 wygrała 5-0 (2-0) ze Słowacją w pierwszym meczu Turnieju Czterech Narodów. 3 bramki zdobył legionista, Jakub Adkonis. W wyjściowym składzie Polski znalazło się jeszcze dwóch legionistów - Kacper Potulski i Mateusz Szczepaniak. Następne spotkanie Polacy zagrają jutro z Węgrami w Nowym Dworze Gdańskim. U-15: Polska 5-0 (2-0) Słowacja Szymon Królak 9, Jakub Adkonis 40, 46, 71, Adrian Przyborek 60 Polska: (skład wyjściowy) 1. Mateusz Jeleń - 8. Hubert Jasiak, 3. Dawid Szwiec, 10. Kamil Jakóbczyk, 6. Jakub Adkonis, 5. Kacper Potulski, 7. Mateusz Szczepaniak, 11. Adrian Przyborek, 2. Filip Tokar, 4. Mateusz Dziewiątkowski, 9. Szymon Królak Słowacja: (skład wyjściowy) 1. Kristián Húska - 19. Barnabás Ferenczi, 10. Šimon Vlna, 11. Martin Bačík, 2. Alex Barilla, 6. Karol Blaško, 4. Matúš Pavlík, 17. Patrik Priecel, 13. Nicolas Sagan, 7. Adam Špačinský, 15. Nicolas Gučik Grano 2x40 minut.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.