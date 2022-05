U-15: Polska 5-2 Węgry. Grali legioniści

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 15 wygrała 5-2 z Węgrami w swoim drugim meczu Turnieju Czterech Narodów. Na boisku pojawili się wszyscy trzej powołani legioniści - Jakub Adkonis, Kacper Potulski i Mateusz Szczepaniak. Następne spotkanie Polacy zagrają w piątek z Finlandią w Malborku. U-15: Polska 5-2 Węgry Bramki dla Polski: Igor Stankiewicz 10, 18, Kacper Szulc 12, Wojciech Mońka 38, Igor Brzyski 76 Polska: 12. Mateusz Pruchniewski - 13. Karol Stefański, 14. Oliwer Błaszczyk, 15. Wojciech Mońka, 16. Igor Brzyski, 17. Filip Baniowski, 18. Jan Kniat, 19. Kacper Szulc, 20. Igor Stankiewicz, 21. Dawid Mazurek, 23. Damian Sokołowski. Grali także: 1. Mateusz Jeleń - 3. Dawid Szwiec, 4. Mateusz Dziewiatowski, 5. Kacper Potulski, 6. Jakub Adkonis, 7. Mateusz Szczepaniak, 8. Hubert Jasiak, 9. Szymon Królak, 10. Kamil Jakóbczyk, 11. Adrian Przyborek Węgry: 1. Ákos Tompa - 4. Máté Balogh, 5. Noel Csorba, 10. Zoltán Csucsánszky, 13. Zétény Garai, 16. Zoárd Galekchek, 17. Ákos Kun, 18. Roland Pálfalvi, 19. Barnabás Együd, 21. Bence Fónai, 23. Márk Zója-Katona. Grali także: 12. Tamás Fodor-Papp - 2. Máté Bencsetler, 3. Bence Tóth, 6. Hunor Németh, 7. Benedek Oros-Kovács, 8. Kevin Mondovics, 9. Márton Szép, 11. Zalán Kugyela, 14. Bálint Kiss, 15. András Komlósi, 20. Domonkos Miskolczi Grano 2x40 minut Tabela: 1. Polska 2 6 10- 2 2. Finlandia 2 4 4- 3 3. Słowacja 2 1 0- 5 4. Węgry 2 0 5- 9

