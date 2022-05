U-15: Polska 3-0 Finlandia. Bramka Szczepaniaka

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 15 wygrała 3-0 (1-0) z Finlandią w swoim ostatnim meczu Turnieju Czterech Narodów. Jedną z bramek zdobył legionista, Mateusz Szczepaniak. Kacper Potulski rozegrał pełne spotkanie, natomiast Jakub Adkonis i Mateusz Szczepaniak pojawili się na boisku po przerwie. U-15: Polska 3-0 (1-0) Finlandia Kamil Jakóbczyk 5, Mateusz Szczepaniak 61, Igor Stankiewicz 71 Polska: 12. Mateusz Pruchniewski - 11. Adrian Przyborek, 15. Wojciech Mońka, 5. Kacper Potulski, 3. Dawid Szwiec, 21. Dawid Mazurek (41, 7. Mateusz Szczepaniak) - 4. Mateusz Dziewiatowski, 10. Kamil Jakóbczyk (41, 6. Jakub Adkonis), 16. Igor Brzyski (41, 20. Igor Stankiewicz), 18. Jan Kniat (41, 8. Hubert Jasiak) - 9. Szymon Królak (41, 19. Kacper Szulc) Finlandia: 1.Ukko Happonen - 18. Adam Le Goff-Conan (41, 8. Matias Siltanen), 20. Axel Sandler, 4. Jere Kari, 2. Lassi Harju - 16. Eemil Tanninen (65, 19. Arttu Tulehmo), 14. Ilkka Koivukoski, 17. Miko Koivuniemi (41, 21. Santeri Romppanen), 10. Taavi Koukkumäki, 6. David Weiss (65, 7. Aarne Louramo) - 9. Sulo Ketola (26, 13. Samu Herronen). żółte kartki: Mońka, Szulc - Romppanen, Happonen czerwona kartka: Wojciech Mońka (46. minuta, Polska, za drugą żółtą) Grano 2x40 minut Tabela: 1. Polska 3 9 13- 2 2. Finlandia 3 4 4- 6 3. Węgry 3 3 8-10 4. Słowacja 3 1 1- 8

