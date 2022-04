Bilety i pakiety na mecze z Górnikiem i Cracovią

Ruszyła sprzedaż pakietów biletów na ostatnie mecze Legii Warszawa przy Łazienkowskiej w tym sezonie, z Górnikiem Zabrze oraz Cracovią. Pakiety dostępne będą tylko przez pierwsze 72 godziny sprzedaży. Od poniedziałku 25 kwietnia od godziny 12:00 będzie kupić wyłącznie pojedyncze bilety na oba mecze. Spotkanie z Górnikiem Zabrze rozegrane w piątek 6 maja o godzinie 20:30, natomiast mecz z Cracovią zostanie odbędzie się w sobotę, 21 maja o godzinie 17:30. Kup bilet lub pakiet Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00. Natomiast w dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica. Harmonogram sprzedaży: 25.04 godz. 11:59 – zakończenie sprzedaży pakietów 25.04 godz. 12:00 – rozpoczęcie sprzedaży biletów na mecze z Górnikiem Zabrze i Cracovią

