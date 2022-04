12 medali w Białymstoku

Dwanaście medali zdobyli zawodnicy sekcji squasha Legii Warszawa w ostatnim turnieju A w sezonie 2021/22, który odbył się w Białymstoku. Był to ostatni sprawdzian dla naszych zawodników przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli Ania Jakubiec (U-11), Kazik Leszczyński (U-13) i Szymon Lohmann (U-15 i U-17). Srebrne medale wywalczyli: Kazik Leszczyński (U-15) i Igor Anisiewicz (U-19). Wyniki legionistów: U-11: 1. Ania Jakubiec, 3. Nadia Budzik, 5. Zuza Zielińska U-11: 14. Mateusz Łukawski, 15. Antoni Kozłowski U-13: 3. Nadia Budzik, 4. Ania Jakubiec, 7. Marcelina Bąk U-13: 1. Kazik Leszczyński, 4. Filip Zasadzki U-15: 3. Ewa Kozłowska, 4. Natalia Łukawska U-15: 1. Szymon Lohmann, 2. Kazik Leszczyński, 3. Mateusz Lohmann, 4. Tymon Pawluk, 10. Filip Zasadzki, 13. Maciej Szczepanik U-17: 4. Natalia Łukawska U-17: 1. Szymon Lohmann, 3. Mateusz Lohmann, 4. Igor Anisiewicz, 5. Dominik Mozer, 9. Antoni Olech, 10. Nikodem Kazanowski U-19: 2. Igor Anisiewicz, 3. Dominik Mozer, 4. Nikodem Kazanowski

