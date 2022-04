Letnie zgrupowanie w Austrii

Sezon 2021/22 kończy się za miesiąc, ale już znany jest plan przygotowań do kolejnego. Piłkarze Legii otrzymają 3 tygodnie wolnego, a treningi wznowią 13 czerwca. Pierwszy etap przygotowań odbędzie się w Legia Training Center. Następnie zespół uda się na tygodniowe zgrupowanie do Austrii. W dniach 23-30 czerwca zespół będzie przebywał w miejscowości Fieberbrunn. Treningi będą odbywały się na boisku w Hochfilzen, czyli tym samym, z którego korzystali w ubiegłym roku. Legioniści mieszkać będą w hotelu Vaya Fieberbrunn, wyposażonym w strefę fitness, siłownię i pomieszczenia do odnowy biologicznej, dostosowane do potrzeb sztabu medycznego. W trakcie przygotowań drużyna rozegra cztery mecze kontrolne. Pierwszy odbędzie się przed rozpoczęciem zgrupowania w Legia Training Center, kolejne dwa podczas obozu w Austrii, a ostatni zostanie rozegrany tydzień przed startem rozgrywek. Szczegóły dotyczące rywali zostaną podane w późniejszym terminie.

Rio - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl Jest piękny ośrodek, będzie dobra pogoda, a tu wyjazd do kraju kasztanów. To po co budowali LTC?

odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Po co nam ten LTC jak nawet w lato, gdy pogoda nie jest przeszkoda, wyjezdzamy do Austrii? Sparingi ok, ale czy to jakas roznica zagrac sobie te sparingi z kims w kraju albo np posciagac do LTC druzyny z Ukrainy? Marzy mi sie, zeby w letnim przygotowaniu do sezonu Legia cyklicznie przygotowywala sie w LTC i jezdzila na sparingi do okolicznych druzynek z 2, 3 ligi przy okazji budujac spolecznosc legijną, ogolnie pilkarska, zeby te mazowieckie troche rozruszac pilkarsko. Pelne, kameralne stadiony, dla takich malych miejscowosci z Mazowsza to byloby fajne wydarzenie.

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl W LTC ,kasiorke na transfery,nie wczasy dla obiboków.

(L)Łomża(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Po takim sezonie to zgrupowanie powinni mieć w Łomży na obiektach MOSiR-u.

AK - 2 godziny temu, *.173.149 Albo w Spale.

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.115 @AK: gdzie w spale?? W górach powinni zapieprzac w śniegu po same jaja.

1234 - 27 minut temu, *.tpnet.pl @Sobo(L)ew: W lecie????

