Kibicuj z klasą na meczach Legii

Sobota, 23 kwietnia 2022 r. 11:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od pewnego czasu Legia prowadzi akcję "Kibicuj z klasą", skierowaną do wszystkich placówek edukacyjno-wychowawczych, stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych itp. skupiających dzieci i młodzież do 18. roku życia. Grupy zorganizowane mogą otrzymać bezpłatne wejściówki na sektor rodzinny naszego stadionu. Obecnie w akcji jedna placówka może wziąć raz w sezonie, chociaż w przypadku zaangażowania, istnieje możliwość skorzystania z tzw. ścieżki charytatywnej.



Jak zgłosić się do akcji "Kibicuj z klasą"?



KROK 1

Przesłanie wiadomości mailowej na adres kibice@legia.pl zawierającej następującej informacje:

- nazwę grupy

- liczbę osób (dzieci + opiekunowie)

- dane organizatora (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)

- mecz, na który chcieliby Państwo przyjść∗

∗ zapisy na konkretne mecze rozpoczynamy w momencie podania przez Ekstraklasę dokładnych terminów spotkań.



KROK 2

Przesłanie danych osobowych uczestników (imię, nazwisko, nr PESEL) - po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w danym meczu.



KROK 3

Wydruk biletów. Bilety przesyłane są w formie elektronicznej na podany adres e-mail.



Najważniejsze informacje o akcji:

1. Maksymalna liczba uczestników programu to 50 osób, w tym maksymalnie 5 opiekunów dorosłych.

2. Grupa może składać się z dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku.

3. Dana placówka może skorzystać z akcji "Kibicuj z Klasą" raz w sezonie. Każda osoba może przyjechać na mecz raz w sezonie (dotyczy zarówno opiekunów, jak i dzieci/młodzież). Na wybrane mecze w rundzie zasadniczej zastrzegamy możliwość wprowadzenia kryterium skorzystania ze ścieżki charytatywnej przy pierwszym zgłoszeniu grupy.

4. Akcja obowiązuje w rundzie zasadniczej PKO Ekstraklasy.



Chcecie wziąć udział w akcji kolejny raz w sezonie? Skorzystajcie ze ścieżki charytatywnej! Wykażcie się propagowaniem pozytywnych postaw, wzorców działając jako Kibice naszego Klubu! Nagradzana będzie m.in.: praca na rzecz społeczności lokalnej, pomoc zwierzętom, działalność wolontariacka.



Opis akcji oraz zdjęcia należy przesłać na adres kibice@legia.pl



Na podstawie przesłanego zgłoszenia, Fundacja Legii dokona oceny oraz zadecyduje o przydzieleniu biletów na mecz. Pytania można kierować na adres e-mail: kibice@legia.pl