Obronne problemy przed meczem z Pogonią

Piątek, 22 kwietnia 2022 r. 15:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

Sztab szkoleniowy Legii Warszawa ma pewien ból głowy z zestawieniem linii obrony na niedzielny mecz w Szczecinie.



Z powodu ósmej żółtej kartki nie będzie mógł wystąpić Artur Jędrzejczyk, który po kontuzji szybko wskoczył do podstawowego składu i prezentował się bardzo solidnie. Wykluczony jest także występ Maika Nawrockiego. 21-latek w połowie marca skręcił staw skokowy i dopiero wznawia treningi.







Niezdolny do gry będzie Mattias Johansson, który ma problemy mięśniowe i w tym tygodniu nie trenował z zespołem. Od przyjścia do Legii Szwed często zmaga się z tego typu urazami. Ponadto infekcję złapał Mateusz Hołownia i nie wsiądzie do autokaru do Szczecina.



W środku obrony zapewne zobaczymy duet Lindsay Rose - Mateusz Wieteska, choć obaj zaliczyli potężną wpadkę w starciu z Piastem Gliwice.



Na lewej obronie w ostatnim spotkaniu wystąpił Joel Abu Hanna, który ma za sobą ponad 6-miesięczną przerwę. Reprezentant Izraela na boisku spędził 60 minut, po czym zmienił go Yuri Ribeiro. Portugalczyk przez ostatni miesiąc zmagał się z urazem i trudno powiedzieć, czy jest gotowy na pełne 90 minut. W dwóch ostatnich meczach z ławki rezerwowych nie podniósł się Filip Mladenović, który najwidoczniej mocno stracił w oczach Vukovicia.



Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji Aleksandar Vuković bardzo liczy na Pawła Wszołka. 29-latek nabawił się urazu na początku kwietnia w meczu z Lechią Gdańsk i od tamtej pory przechodził rehabilitację. W środę wznowił treningi z drużyną i jeżeli do soboty nie wydarzy się nic złego, to na pewno zobaczymy go od pierwszej minuty, nawet gdyby w trakcie meczu miał zostać zmieniony. Wszołek może wystąpić zarówno na skrzydle, jak i na prawej obronie. - Paweł jest po dwóch treningach z drużyną. Jego przerwa trochę trwała, zastanowimy się, jak wykorzystać go w niedzielnym meczu. Jakby był w pełni sił, to gra Wszołkiem na prawej obronie jest jednym z rozwiązań. Tak zbudowano kadrę, że jak wypada Johansson, to nie ma nominalnego prawego obrońcy i musimy sobie z tym radzić - mówi "Vuko".



W środę i czwartek nie trenował Richard Strebinger, częściowe treningi po urazie wznowił dopiero Cezary Miszta. Austriak wrócił jednak do zajęć w piątek i wszystko jest już w porządku.