Pięciobój

Oktawia Nowacka odeszła do ZKS-u Drzonkow

Sobota, 23 kwietnia 2022 r. 10:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016), Oktawia Nowacka zmieniła barwy klubowe - pięcioboistka związana od wielu lat z Legią Warszawa, przeniosła się do Zielonogórskiego Klubu Sportowego Drzonków. Nowacka w najbliższych dniach startować będzie w zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie i na te zawody pojedzie już jako zawodniczka ZKS-u.



Pochodząca ze Starogardu Gdańskiego zawodniczka do Warszawy przeniosła się w wieku 14 lat i rozpoczęła treningi w sekcji pięcioboju nowoczesnego Legii. W naszych barwach zdobywała największe sukcesy - medale mistrzostw Polski (złoto w 2015, srebro w 2013, 2014, 2017 i 2021, brąz w 2010), medale mistrzostw Europy (srebro w sztafecie w 2013) i Świata (złoto w drużynie w 2015 i złoto w sztafecie mieszanej w 2019), zwycięstwo w finale Pucharu Świata (2014) oraz oczywiście brązowy medal XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016). W wieku 29 lat, w pierwszym kwartale 2020 roku Oktawia poinformowała o rezygnacji z przygotowań do IO w Tokio i wszystko wskazywało na to, że przedwcześnie zakończy karierę sportową. Po niespełna 12 miesiącach Nowacka po wyleczeniu kontuzji, wznowiła karierę. Chociaż nie udało się wywalczyć już kwalifikacji na IO w Tokio, legionistka wróciła do startów w zawodach Pucharu Świata, wystartowała również na Mistrzostwach Świata w Kairze (nie awansowała do finału), zdobyła wicemistrzostwo Polski oraz medale Wojskowych Mistrzostw Świata.



Teraz Oktawia Nowacka zdecydowała się na zmianę barw klubowych, co ma jej pomóc w lepszym przygotowaniu do startów. Zawodniczka zamierza powalczyć o kwalifikację na IO w Paryżu. - Miałam rok przerwy w treningu, kiedy wróciłam po roku, zmieniłam kadrę trenerską i zaczęłam przygotowywać się w inny sposób. Wtedy pojawiły się pomysł, żeby zmienić klub i co zrobić, żeby moje ostatnie lata wyczynowej kariery wykorzystać w jak najlepszy sposób. No i zmieniłam barwy klubowe. Wiadomo, że ośrodek w Drzonkowie jest super pod kątem przygotowań. Mam nadzieję, że teraz będę tam przebywać częściej, choć na co dzień mieszkam pod Warszawą. Liczę, że na tych obiektach będę sobie mogła zapewnić jak najlepsze przygotowanie. Oprócz zgrupowań, które będą zaplanowane na obozy kadrowe, zamierzam przyjeżdżać tam wcześniej i trenować w Drzonkowie. Kluczowe w moim przypadku były warunki treningowe. Nie mamy takiego ośrodka w Warszawie, gdzie możnaby trenować wszystkie dyscypliny w jednym miejscu - powiedziała Oktawia Nowacka o przyczynach zmiany barw klubowych.