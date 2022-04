+ dodaj komentarz

Zamiast cisną to grają jak gamonie. I ten hamulcowy Josue . 1-3 . Hahahahahaha. Do budy gamonie !!!

Oglądacie? to dobrze, patrzcie dzieci jak się oddaje pkt rywalowi :) i jeszcze się ludzie nie zorientowali, że ta cała liga to szwindel.

Masz 5 zmian to rób je nie czekaj zbyt długo bo Slisz Sokołowski Rosołek Ribeiro i Wieteska do zmiany!!!

Mioduskiemu udało się zbudować najch#/owszą drużynę w kilka lat po stuleciu klubu. Od gry w LM do walki do utrzymanie w ciągu gdy ten korpopatus kupił sobie klub.

Zahovic odepchnął Wieteskę! To był go po oczywiste faulu!

- 2 godziny temu, *.120.114

KIEDY STRZAŁEK CIĘŻKO PRACOWAŁ W DUBAJU ABY PRZEKONAĆ TRENERA ŻE JEST GOTOWY TO VUYKO CHWALIŁ GO POTEM I DŁUGO NIC....I GROŻBA SPADKU...A OSTATNIO W TOWARZYSKIM MECZU PONOWNIE POKAZAŁ ŻE PIŁKE POTRAFI PPROWADZIĆ I BRAMKE STRZELIĆ! MEDIA I KIBICE NACISKAJĄC GO OT ZABIERA GO NA ŁAWKE REZERWOWYCH ALE ZNOWU NIEWPUSZCZA GO CHOIĆ NA 15 MINUT KOŃCÓWKI, SORY ZAA BŁĘDY ORTO ALE POD WPŁYWEM EMOCJI I WIDZĄC ZNOWU BABOLI SKŁAD TO KREW ZALEWA...VUKO JUŻ ODEJDŻ!BO JESZCZE SPADNIEM...

odpowiedz