Komentarze (117)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L) - 1 godzinę temu, *.247.233 Zastanawiam się kto był najgorszym zawodnikiem w tym meczu. Rosołek czy Sokołowski? odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Pomyśleć że na chwilę odżyły nadzieje na 4 miejsce... ale z nas naiwniacy byli. Te kilka wygranych z rzędu przyćmiło nam oczy - wygraliśmy praktycznie z samymi kelnerami.



W dalszym ciągu utrzymanie nie pewne. Będziemy musieli wygrać 1 mecz i z 1 zremisować. Co przy tym rozluźnieniu może być bardzo ciężkie. Wcale łatwych meczów niema - gównik i srakowia u siebie - te ekipy nam wybitnie nie leżą w ostatnich latach. A wyjazdy do stali i białegorynsztoku również trudne.



Możemy spaść jeszcze... biorąc pod uwagę że za sterami pinokio. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 2 godziny temu, *.orange.pl Pogoń przez chwilę ogłuszona, czerwona kartka i właśnie... Nie rozumiem co stało się potem. LEGIA stanęła, dwa gongi i po meczu. Żal patrzeć, niech ten sezon się już skończy. Budować skład na nowy sezon w ekstraklasie. TYLKO LEGIA !!! odpowiedz

Kibic(L) - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @FC_ŻYRARDÓW:

Tu budowa będzie trwała kilka lat. Z obecnego składu nadaje się może do dalszego budowania 3-5 zawodników. Do tego budżet się nie spina. Będzie kilka lat posuchy. odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Vuko idź się podszkolić gdzieś w niższej lidze. Legia to za wysokie progi dla ciebie. odpowiedz

STS - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Buko postawił na gospodarza i wygrał! odpowiedz

Roger_1916 - 2 godziny temu, *.aster.pl vuko... PINOKIO... WON Pajacu! To wina może Boruca że dziś przegraliśmy?? Nie serbski pajacu - to twoja wina nieudaczniku odpowiedz

KaroL - 2 godziny temu, *.chello.pl @Roger_1916: Artur jest winny też że graliśmy dziś w przewadze. Ten trener to pomyłka odstawia graczy a kucharski dziś mu się śmieje w twarz odpowiedz

Roger_1916 - 2 godziny temu, *.aster.pl @KaroL : Tak :) Winny jest Boruc, Malarz, Kucharczyk (ale on dziś musi się cieszyć z ogrania serbskiej pokraki), Lopez... Tylu piłkarzy co odstawił 'geniusz' vukovic to żaden trener nie odstawił. A wyników wciąż nie ma. Ale przecież pajac... ekhem LEGENDA vuko nie może się mylić. To strateg i geniusz, 'żywa legenda'.... Zwykły serbski gamoń i tyle. odpowiedz

Remek - 3 godziny temu, *.orange.pl Pogoń grając w 10 jedzie nas bez mydełka.

Jak widać Legia do końca sezonu będzie walczyć o utrzymanie.... odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Ale rosół ciągnie nam gre w końcówce odpowiedz

arczi - 3 godziny temu, *.aster.pl zielinski mowil ze rewolucja w skladzie juz byla i teraz tylko przyjdzie 3-4 zawodnikow hahahaha jakich i do czego odpowiedz

Loslobos - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Ho Ho jednak 1 liga będzie. Chłopcy wracają do formy jesiennej odpowiedz

Diego - 3 godziny temu, *.pulawy.pl WSTYD, HAŃBA, ŻENADA i tyle na temat... odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Może to jest znowu wina Boruca ze tak grami i że dziś gramy o jednego więcej co pinokio odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl A Luqinhas został wybrany graczem meczu w ostatnim spotkaniu New York Red Bull. Ma dobrych partnerów to wykorzystuje swój potencjał.. tu nie miał z kim grać. odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl W 9 by wygrali parodia. Pinokio dzięki za slisza rosolka wieteske peharta lopesa odpowiedz

Może jest - 3 godziny temu, *.virginm.net To Legia gra w dziesiątkę czy Pogoń bo nie widzę żadnej różnicy odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.net.pl @Może jest: no rsczej widać różnicę.

Przy po 11stu było by 5-0 .

Taką moc ma drużyna prezesunia .

Jaki pan taki kram . Wlaściciel bez jaj, bo powinien dawno sprzedać klub i cłpopaki też . Taka sytuacja. odpowiedz

Wielki Stach - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dobra rada dla Miodka. Niech jeszcze ściągnie paru paralityków typu: Slisz, Charatin, Sokołowski,Kastrati. Na następny sezon będzie jak znalazł. Jeżeli zsumujemy sobie kwoty jakie poszły za tych patałachów, to ręce opadają. Przez takie defensywne mameje, to nawet prostej akcji w ofensywie nie jesteśmy w stanie sklecić. Ciekawe za ile to towarzystwo Pan Miodek sprzeda. A może tak warto było kupić jakiegoś napastnika? Bo Rosołkami, Pekhartami i Lopesami to tylko walka o utrzymanie. odpowiedz

Anty Kosta - 3 godziny temu, *.plus.pl No niestety ten mecz pokazuje słabość grajków którzy zostali sprowadzeni w poprzednie lato na ilość a nie na jakość i w ogóle nie do taktyki preferowanej przez ,,trenera" Vukovicia że i tak on z tego tyle wyciągnął to sukces bo grając z jedynym prawym obrońca bez lewoskrzydłowego i jedynie Pekhartem w miarę solidnym bez zmiennika w ataku przez całą rundę czego się spodziewaliście?a w obronie dopóki był Nawrocki to jakoś było ale niestety brak zmienników kontuzje kartki i się posypało. odpowiedz

ajajajaj - 3 godziny temu, *.net.pl gramy tak jak bukmacher każe a wy tak na serio? przecież to wszystko to ustawka bukmacherska a mecz w Poznaniu ? sts co ty kur.... odpowiedz

Jak złapiemy połamiemy - 3 godziny temu, *.orange.pl Do zobaczenia w dyskotece parówy!! odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Druga porazka z rzędu jest przykra. Gorzej, że za tydzień gramy o 6 oczek w Mielcu a stawką może być utrzymanie. Bądź nie. odpowiedz

Zibi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia gra w przewadze i oczywiście przegrywa. Won pijaki z Naszej Legii odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak cieszy minę pinokio. Ale ten wieteska jest jeźdźcem bez głowy w reprezentacji to pomyłka. A roslek to dziś byl na obiad odpowiedz

Ko(L)o - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo, brawo, brawo. Ciekawe ile wzięli za sprzedany mecz? odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No no no...stracić dwa gole mając więcej dwóch tak zwanych piłkarzy to jest już poziom artyzmu,ba...wręcz Maestrii. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Buco trener na lata odpowiedz

Dość tej żenady - 3 godziny temu, *.orange.pl Wieteska, Slisz, Rosołek do odpalenia w 1 kolejności odpowiedz

AA - 3 godziny temu, *.virginm.net Nie wierzę dzisiaj to już kryminał ten mecz pokazal jaka mamy drużynę.Przepraszam jakich mamy wyrobników.Wszyscy jak jeden mąż do wyj...a z tego klubu.Parodysci.

Ależ jestem wkr...y tu nawet wódka nie pomoże. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Prezes tysiąclecia, trener tysiąclecia i drużyna tysiąclecia. Na pewno ten sezon zapiszemy w historii klubu, niestety będą to czarne karty. W sumie, żeby być sprawiedliwym, nie można winić Vukovicia za bałagan w klubie. Niestety to też nie jest człowiek, który powinien prowadzić Legię. Mam tylko jedno pytanie - kto poważny będzie chciał grać w klubie, z którego zrobiono cyrk tysiąclecia... ? odpowiedz

Speed - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: Charlie Chaplin. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: najpierw niech zatrudnia jakiegoś treSera do tego cyrku a będzie ciężko chyba że już mają i to takiego co mówi tylko po niemiecku podobno;) odpowiedz

Goclaw - 3 godziny temu, *.centertel.pl AAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!

ZAPOMNIELISMY PINOKIA WYPOWIEDZI

PAPRYJA NIEMOZE STRACIC Z NAMI PKT !!

SPRZEDAWXZYK !!!!!! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Kapitan Babol pauzuje w następnym meczu,uff! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Co się dziwić tak zbudował kadrę kucharski z Mioduskim że musimy grać zawodnikami świeżo po kontuzjach co nie mają siły na 90 minut jak Wszolek Hanna czy Ribeiro Kapustka bo nie ma lepszych. Bo kto inny by zagrał Mladenovic Skibicki czy młody ,,Nędza"? odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl @Wieczny fan Mioduskiego : cała ta kadra to jeden wielki dramat. To nie jest kadra nawet na środek tabeli. odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Trener jest fajny ciekawe co powie po meczu bo już przed się tłumaczył . Pewnie powie wiecie oni grali w 10 dla tego wygrali bo my tylko umiemy grać po 11. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl A czy tego pajaca Vukovica nie może już dziś wywalić? odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: nic nie da wyje......dziś Vuko bo gnoje w dupie mają koszulkę Legii i Legię jako klub ,zwolnili Michniewicza bo odstawiał kaleki bo gówno umieją i umieli , a teraz obu do Czerwca wytrzymać ta żenade boiskowa ,pozdro odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wieteska dobrze, że ciebie nie będzie w następnym meczu. odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Panowie na spokojnie , wynik w ciemno z góry czyli przegrana ,ważne by Lech i Skorża kmiot z banda nie zdobył Mistrza , te gnoje conpowinni wygrywać to przegrywali a dzisiejszy mecz to farsa do Czerwca gnoje mają czas nosić koszulkę Legii a potem wypiera.....jak najdalej z Łazienkowskiej , pozdro odpowiedz

Miro - 3 godziny temu, *.com.pl Ten mecz to jedna wielka ustawka. Meczem powinna zainteresować się prokuratura we Wrocławiu odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl To jest żałosne. Rosołek nie trafia setki. Gramy z przewagą zawodnika, tracimy kuriozalna bramkę. Trener na ławce - śpi. Dobrze, że drużyny za nami, seryjnie przegrywają, bo inaczej polecielibyśmy na zbity łeb. Przed chwilą straciliśmy kolejną bramkę - chromolę, wysiadam, to nie ma moje ciśnienie. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Dzisiaj zalecam luz, bo porażka była wkalkulowana. Nie mamy argumentów na drużyny z czołówki. Nerwy będa za tydzien, bo jak polegniemy w Mielcu.... odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: oj prawda polegniemy polegniemy ha ha ha odpowiedz

Luk - 51 minut temu, *.timplus.net @Wolfik: Raczej wykalkulowana, trochę im czerwień pokrzyżowała szyki i trzeba było zrobić jedne wielkie kuriozum żeby Pogoń została w walce o MP.

Do czerwieni nasi wyglądali lepiej i w tym przypadku jedna strata w środku pola wystarczyłaby żeby pogoń po "wyrównanym" meczu wygrała u siebie. Ale właśnie, zapomnieli Marciniaka (chociaż brak karnego za rękę to jednak tak zwana kontrowersja) zaangażować w całe przedsięwzięcie i zaczął się mecz kuriozum... odpowiedz

Er - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Żenada! Kabaret! Spiker z Pogoni nakręcony pomylił się z powołaniem. Vukovic bardzo się cieszę że odchodzisz. Zabierz że sobą Slisza i Rosołka! odpowiedz

Roger_1916 - 3 godziny temu, *.aster.pl Geniusz taktyczny Vukovicia w pełnej krasie. Gramy o 1 zawodnika więcej, zaczynamy się bronić i dostajemy 2 bramki. Brawo Vuku - GENIUSZU. Do pasania owiec się nadajesz. odpowiedz

Czeslaw - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Roger_1916: a bo ty lepszy odpowiedz

Roger_1916 - 3 godziny temu, *.aster.pl @Czeslaw: On za to bierze kasę... chociaż za co?? Za trzymanie na boisku tragicznego Rosołka?? Za stawianie na Austriaka co puszcza strzały po krótkim rogu? Lub za elektrycznego Misztę? Za brak jakiegokolwiek pomysłu na grę oprócz pałowania wrzutek na Pekharta (taktyka nie zmienia się nawet gdy Czecha nie ma na boisku). Więc "wielbicielu partacza vukovicia" ogarnij się albo idź go przytul odpowiedz

jedrek675 - 3 godziny temu, *.orange.pl Rosołek to totalne dno odpowiedz

Ustawka - 3 godziny temu, *.chello.pl Jedna wielka ustawka. Podłożyli sie Pogoni i tyle. Na dodatek wystawianie rosołka i slisza to sabotaż.

Banda frajerów odpowiedz

Goclaw - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vujo WON. Rosół gra piach A Ty co trzy.asz !!!!

JESTES PINOKIO !!!!!! odpowiedz

piotr_zabki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dramat. Slisz, Sokołowski, Rosołek. Co oni k.... robią w Legii?

odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie rozumiem czemu trenerzy, nawet Vuko stawia na wieteske odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.chello.pl A dla mnie to niema co się denerwować. Na nich trzeba naszczać i tyle. Ch... są warci odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niechen ten sezon kończy się już w piz.u. Tego nie da się dłużej już oglądać. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Nie wiem, po się denerwujesz Kolego akurat w tym meczu. Przecież nie raz mówilismy, że mamy ekipe na poziommie mieleckiej Stali. Jesteśmy po prostu za ciency w uszach na Pogoń, Raków, Piast.



Denerwowac się bedziemy za tydzień, kiedy ro zagramy z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: akurat mecz oglądam na całkowitym luzie i zero zdenerwowania z mojej strony. Po prostu chcę żeby ten sezon dobiegł już końca,bo dłużej tego kibla człowiek ma już dość oglądać. Utrzymajmy się w tej lidze i zapomnijmy o tym sezonie. Co będzie dalej trudno ocenić ale prawdopodobnie trzeba przygotować się na chudziutkie lata. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Do spokojmego utrzymania brakuje nam 4 punktów. Może zabrzmi to dziwnie, ale z taką grą w obronie możemy ich nie zdobyć.



Całe szczęście, że na tą chwile są w lidze wieksze cieniasy od nas. odpowiedz

Dramat - 3 godziny temu, *.aster.pl Ale się podłożyli śledziom !!! odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.207.228 Brawooooo Legio !!! Grać w przewadze i stracić 2 bramki - niech ktoś mnie przekona że się nie podłożyli odpowiedz

arczi - 3 godziny temu, *.aster.pl dosc juz tych zawodniczkow ze szrotu konczy sie sezon i odrzut bo ten szaj. to i w pieciu by gral i dalel nic by nie pomoglo odpowiedz

Mr. - 3 godziny temu, *.virginm.net Wieteska 150 baboli .Pierwszy do odstrzału z tej drużyny odpowiedz

NAS - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mr.: pierwszy do odstrzału to jest Rosołek, to jakaś porażka jest, sabotaż... moja siostra by zagrała lepiej... von popychadło odpowiedz

Mr. - 3 godziny temu, *.virginm.net @NAS: Zapomniałem i Ty również dodac slisza to dopiero jest dno dna. odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kolejna kompromitacja naszej tzw formacji obrony co sobie sama bramki strzela praktycznie w każdym meczu.Dzisiaj same samobóje włącznie z golem Pogoni dla Legii.Zachowanie obrońców Legii przy bramkach dla Pogonii traktuję jak trafienia samobójcze odpowiedz

Kraków 12345 - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Jaja se robi Legia w 11 grają na 10 Pogoni... Śmiechu warte ... Qrwa... Legia grać odpowiedz

P(L)EBAN - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Legio My wierzymy nadal odpowiedz

Won - 3 godziny temu, *.virginm.net Może jeszcze ze dwie czerwone kartki powinni pokazac Pogonii,to może cos ustrzelą,w tej drużynie to nikt nie ma jaj odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Galacticos Vukovica są w stanie przeyebać nawet z osłabionym przeciwnikiem.Te niedorajdy mają w tym roku już tylko 1 cel - liczba porażek niemożliwa do pobicia w przyszłości przez żadną inną ekipę kalek. odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Zamiast cisną to grają jak gamonie. I ten hamulcowy Josue . 1-3 . Hahahahahaha. Do budy gamonie !!! odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Parodyści, oprócz Wszołka odpowiedz

Marcus - 3 godziny temu, *.vectranet.pl To juz jest żenada, żeby grać z przewagą jednego zawodnika i jeszcze dostać bramkę. Pozbyć sie po sezonie tych wynalazków pokroju Kharatin, Abu Hanna, Verbić, Muci, Sokołowski odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wygasające umowy 2022 SAMI POLACY

Bramkarze

1. Łukasz Fabiański wiek 37 2. Filip Kurto wiek 30 3. Dominik Hladun wiek 26 4.Tomasz Loska wiek 26 5. Mateusz Kuchta wiek 26

Obrońcy

1.Maciej Rybus wiek 32 .2 Przemysław Wiśniewski wiek 23 3.Adrian Gryszkiewicz wiek 22 4. Przemysław Szymiński wiek 27 5.Martin Konczkowski wiek 28 6. Mateusz Zyro wiek 23 7. Jarosław Jach wiek 28 8. Kamil Kruk 9.Adam Dźwigała wiek 26

Pomocnicy

1. Rafał Augustyniak wiek 28 2. Lukasz Poręba wiek 22 3. Bartosz Nowak wiek 28 4. Tomasz Makowski wiek 22 5. Grzegorz Tomasiewicz wiek 25 6. Martin Kobylanski wiek 28 7.Adrian Stanilewicz wiek 22

Napastnicy

1.Patryk Szysz wiek 24 2.Lukasz Teodorczyk wiek 30 3. Jakub Myszor wiek 19 4.Szymon Fyda wiek 26

odpowiedz

Goclaw - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zdejmij Rosola- Pekhart w napadzie ma byc odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Uważam że gramy lepiej od pogoni odpowiedz

JÓZEK - 3 godziny temu, *.play-internet.pl GDZIE MOŻNA ZA DARMOSZKĘ ZOBACZYĆ odpowiedz

J - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @JÓZEK: http://strims.top/PogonSzczecinLegiaWarszawa.php?source=33 odpowiedz

WSL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Chyba obawiamy sie Zahovica wiec gramy ostrozniej moze w ostatnim kwadransie zaatakujemy mocno !!! odpowiedz

exsa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Cos wskazuje po 1 polowie ze gramy o remis a co wynika z gry Rosolka P.Trenerze !!!! odpowiedz

mareczek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Fajna ta bramka na 1:1 :) odpowiedz

P(L)EBAN - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Legio jazda z nimi !!!!! Tylko Legia odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Mecz kapitanów:) odpowiedz

Kamuflaż - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Oglądacie? to dobrze, patrzcie dzieci jak się oddaje pkt rywalowi :) i jeszcze się ludzie nie zorientowali, że ta cała liga to szwindel. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Grają jak izdy... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak grają, da się oglądać? odpowiedz

Antyczesio - 4 godziny temu, *.plus.pl Masz 5 zmian to rób je nie czekaj zbyt długo bo Slisz Sokołowski Rosołek Ribeiro i Wieteska do zmiany!!! odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mioduskiemu udało się zbudować najch#/owszą drużynę w kilka lat po stuleciu klubu. Od gry w LM do walki do utrzymanie w ciągu gdy ten korpopatus kupił sobie klub. odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Zahovic odepchnął Wieteskę! To był go po oczywiste faulu! odpowiedz

Anty Kosta - 4 godziny temu, *.plus.pl Spodziewaliście się że będzie inaczej? odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Kapitan Babol nigdy nie zawodzi! odpowiedz

Kolega po szalu - 4 godziny temu, *.plus.pl Brawo Wieteska :) odpowiedz

Pjoter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Kolega po szalu: No,asystę miał fajną:) odpowiedz

Realista - 4 godziny temu, *.plus.pl Na razie grają jak w wypowiedzi kiedyś piłkarza o nazwisku Ćwielong. odpowiedz

Gruby - 4 godziny temu, *.chello.pl Podkładają to się qrwy w burdelu. Tak tylko mówię, ewentualnie... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.plus.pl Jak na razie ten Fornalczyk zjada tego Ribeiro eh te transfery odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Zdumiewa brak Strzałka, nawet na ławce. Nie dziwota, że młodzi sp.....ją z Legii przy pierwszej okazji. odpowiedz

Kolega po szalu - 4 godziny temu, *.plus.pl @Po(L)ubiony: Wazne że Skibicki i Wlodarczyk są odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A mladen poza kadrą? Formą zasługuje, ale czy jest jeszcze jakiś inny powód? odpowiedz

@Er - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A kim ma grać??? A Rosołek gra, bo nie wiem czy wiesz, że musi grać w składzie młodzieżowiec odpowiedz

Er - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @@Er: Dzięki że mi powiedziałeś o grze młodzieżowca. Eureka!!! Czytaj ze zrozumieniem ja o jednym ty o drugim. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 4 godziny temu, *.plus.pl @@Er: niedługo nie będzie wymogu młodzieżowca to nikt nie będzie grał będzie 10 drewien + 1 ręcznik w bramce jak Austriak odejdzie. odpowiedz

Er - 5 godzin temu, *.chello.pl Już się nie mogę doczekać zmiany Trenera ten nie widzi że Rosołek i Slisz to piłkarski dramat! Znowu w 9. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Hahahahahaaha znów super duet SS w pomocy znow gramy w 9 ... Brawo cieszę się , że Vuko pinokio nie bedzie trenerem, mam nadzieję, ze nowy trener bedzie miał autonomie i duetu SS o miernych umiejetnościach na 2 drugą lige już nie zobaczymy w L odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Trener Bramkarzy: Mam nadzieję że nowy trener pogoni Ribeiro, Abu Hannę, Sokołowskiego, Slisza, Pekharta, Verbica, Boruca, Lopesa i Ikea. odpowiedz

!(L)! Miłkowice - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Strebinger

Rose . Wieteska . Grudziński . Hanna

Slisz . Josue

Wszołek . Lopes . Kapustka

Włodarczyk

ALBO TAKA TAKTYKA I SKŁAD

Strebinger

Rose . Wieteska . Grudziński

Wszołek. Sokołowski. Slisz . Josue . Ribeiro

Włodarczyk . Lopes odpowiedz

niezadowoLeni FANI DUMY I SŁAWY! - 6 godzin temu, *.120.114 KIEDY STRZAŁEK CIĘŻKO PRACOWAŁ W DUBAJU ABY PRZEKONAĆ TRENERA ŻE JEST GOTOWY TO VUYKO CHWALIŁ GO POTEM I DŁUGO NIC....I GROŻBA SPADKU...A OSTATNIO W TOWARZYSKIM MECZU PONOWNIE POKAZAŁ ŻE PIŁKE POTRAFI PPROWADZIĆ I BRAMKE STRZELIĆ! MEDIA I KIBICE NACISKAJĄC GO OT ZABIERA GO NA ŁAWKE REZERWOWYCH ALE ZNOWU NIEWPUSZCZA GO CHOIĆ NA 15 MINUT KOŃCÓWKI, SORY ZAA BŁĘDY ORTO ALE POD WPŁYWEM EMOCJI I WIDZĄC ZNOWU BABOLI SKŁAD TO KREW ZALEWA...VUKO JUŻ ODEJDŻ!BO JESZCZE SPADNIEM... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.