Vuković: Daliśmy Pogoni drugie życie

Aleksandar Vuković (trener Legii): Ten mecz nazwałbym dziwnym, bo było w nim kilka niewytłumaczalnych rzeczy. Zanotowaliśmy nie najlepszy początek, a potem kontrowaliśmy to, co dzieje się na boisku i strzeliliśmy bramkę wyrównującą. Następnie mieliśmy długi moment dobrej gry i przewagi. Z początkiem drugiej połowy wyglądało to tak, że drugi gol dla nas jest kwestią czasu. W momencie zasłużonej czerwonej kartki, pomyślałem sobie, że poczekam jeszcze z jedną ofensywną zmianą, żeby coś dorzucić do naszej gry. Potem zaczęliśmy popełniać kompletne niezrozumiałe błędy w rozegraniu i w obronie. Podarowaliśmy bramkę na 2-1, nagradzając drużynę, która była spętana, zestresowana i czekała na wyrok. Daliśmy im drugie życie, a kontratak na 3-1 zupełnie utrudnił sprawę, jeśli chodzi o korzystny dla nas wynik. Koniec końców należy pogratulować Pogoni zwycięstwa. Uważam, że ten mecz zawaliliśmy w momencie, gdy powinniśmy mieć największą kontrolę, czyli gdy graliśmy 11 na 10. Pogoń po stracie zawodnika przestała się stresować. Puściło ich napięcie, bo było widać, że wcześniej nie radzili sobie z rozegraniem i swobodą gry. Czasami tak się zdarza. Pomyślałem, że nie potrzebuję tej czerwonej bo podobało mi się jak graliśmy 11 na 11. Nie jest to argument, ale powinniśmy wykorzystać przewagę zawodnika, a nie wykorzystaliśmy jej zupełnie.

Sasza - 16 minut temu, *.chello.pl Otóż nie panie Vukovic. To nie my strzeliliśmy wyrównującą bramkę tylko Pogoń sama wbiła piłkę do własnej bramki. Tak więc jedyne nasze "osiągnięcie" w tym żenującym meczu to samobój Wieteski. A cały ten mecz można posumować jednym słowem jako haniebny. odpowiedz

exsa - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Dziekujemy P.Trenerze za wyjscie z sytuacji w jakiej bylismy w tabeli i powodzenia w ostatnich 4 meczach sezonu !!!! odpowiedz

Vuko - 30 minut temu, *.orange.pl Vuko jedyny albo jeden z nielicznych którzy zostawiają serce w Legii. Większość to koniunkturalisci, choragiewki i brakoroby. W tym: 90% piłkarzyn odpowiedz

WSL - 31 minut temu, *.tpnet.pl Dokad zmierza nasza "LEGIA" P.Trenerze ?!!! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.247.233 Vuko jesteś legendą Legii, ale trener z Ciebie jest marny.

odpowiedz

K - 15 minut temu, *.chello.pl @(L): Legendy to Deyna Brychczy czy Zieliński Do miana legendy sporo mu brakuje odpowiedz

KaroL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda ze człowiek z korony ksywa pinokio nie powiedział że Boruc ma winę bo Artur wrocil do treningów. Ale napewno Boruc ma winne że dziś graliśmy w przewadze. odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nic nie gralismy to na nic nie zasluzylismy !! odpowiedz

piter 11 - 1 godzinę temu, *.com.pl Panie trenerze, ani przez chwilę nie graliśmy w tym meczu 11 na 10. Powiem więcej, to my od początku graliśmy w 10. Pseudo piłkarz Rosołek od kilku tygodni "gra" taki piach że szok, a Pan nie wpuści innego młodzieżowca tylko z uporem maniaka stawia na niego. Jak się mają czuć inni młodzi jak gra taki nieudacznik. odpowiedz

Rosołek przynajmniej walczy - 37 minut temu, *.orange.pl @piter 11: A przecietniakow na jego poziomie to mamy jakieś 80%. W tym meczu Ślisz, Rybejro, wszyscy obrońcy, Sokołowski - któryś byl lepszy? Tandeta odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Daliście du.y i tyle. odpowiedz

Goclaw - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pinokio lepiej powiedz ile transakcja trwała?!



No wypowiedź GODNA UWAGI -- ""DALIŚMY" JEJ 2gie życie!!!



WON SPRZEDAWCZYKU !!!!!! odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Mściwy Serb z małym rozumkiem. Odliczam już dni jak raz na zawsze pożegna Legię. odpowiedz

Leon - 33 minuty temu, *.itcomp.pl @Hiszpan: Coś dla Legii zrobił , więcej szacunku szczawiu odpowiedz

SUPER TRENER I MŁODZIEŻ Z AKADEMII.CZYLI SUPER LEGII CZAS! - 1 godzinę temu, *.120.114 NO I TU TRENER BŁYSZCZY INTELIGENCJĄ KTÓREJ NIGDY NIE POSIADAŁ...POWTARZAM LEGIA POTRZEBUJE SUPER TRENERA Z ZE ZŁOTYMI PIŁKARSKIMI PAPIERAMI! odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @SUPER TRENER I MŁODZIEŻ Z AKADEMII.CZYLI SUPER LEGII CZAS!: A ja myslalem ze wlasciciela ! odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net Zazwyczaj broniłem Vuko, ale dziś to nie możliwe...

Jak mogłeś tak perfidnie oddać ten mecz i to Pogoni, która i tak nie pomoże pokrzyżować pyrom wywalczenia MP? Szkoda, że nie oddali meczu Rakowowi, nie byłoby kontrowersji (przynajmniej tak oczywistych) poza tym gołym okiem widać, że jedynie Raków jest w stanie to zrobić. odpowiedz

wiadomix - 1 godzinę temu, *.com.pl czy tym razem rowniez wina mioduskiego? :D odpowiedz

Szymon - 50 minut temu, *.chello.pl @wiadomix: jak najbardziej. Pudel won odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl "czasami tak sie zdarza". Przegrac 0-2 w 11 na 10 czasem sie zdarza? No kur....



Vuko idealnie odnajdzie sie w klubie broniacym sie przed spadkiem. Tam bedzie mogl zwalac wine na wszystko i cieszyc sie z dobrej gry gdy uda sie 2 ataki zrobic. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl najlepiej zebyscie sie wogole nie odzywali

to sa tylko slowa cieplego pierdzenia

ta druzyna to jest istns zbieranina pionkow i tyle odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czyli tym razem wina czerwonej kartki bo łatwiej nam się grało jak Pogoń miała jednego więcej. Oj Vuko... odpowiedz

