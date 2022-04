Konferencja pomeczowa

Runjaić: Szczęście było po naszej stronie

Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. 20:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Pogoni): Szczęście było dziś po naszej stronie. Jestem wdzięczny drużynie za to, co wykrzesała z siebie. W tej fazie sezonu chodzi o punkty, a tych nie udało się zdobyć z Rakowem. Dziś zdobyliśmy punkty po wspaniałej walce całej drużyny, super mecz z naszej strony.







Teraz mamy odpowiednia ilość czasu, by przygotować się na ostatnie mecze sezonu. Walczymy do końca, mamy nadzieję, że nasza konkurencja się potknie, by ostatnim mecz u siebie był takim finałem.