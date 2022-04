8914 kibiców obejrzało mecz w Szczecinie, w którym Pogoń pokonała Legię 3-1. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: Fotoreportaż z meczu - 95 zdjęć Woytka

(L) - 1 godzinę temu, *.247.233 Panowie zajmijcie się czymś innym, bo kopanie piłki ewidentnie nie należy do waszych najlepszych umiejętności. To tyle jeśli chodzi o kulturalny komentarz do zawodów w Szczecinie.

A niekulturalnie - po prostu wypier...lajcie z Legii.

Odpuściliście ten mecz, nie wiem czy z wrodzonego lenistwa czy dla jakichś korzyści. odpowiedz

