Grosicki: Odbudowaliśmy się tym meczem

- Nie miałem jeszcze takiej serii w swojej piłkarskiej karierze, 5 meczów z rzędu ze strzelonym golem. Cieszę się, że jest forma strzelecka, ale tych bramek mogło być jeszcze więcej. Zależy mi bardzo na sukcesie dla tego miasta, kibiców, bo to wielka duma i przyjemność grać dla nich. Pokazaliśmy dziś, kim jest Pogoń Szczecin, jaki to jest klub, że będziemy walczyć do ostatniej kolejki. Mamy swoje marzenia, kibice też je mają i będziemy walczyć o ich spełnienie. Wiemy, że zawiedliśmy w meczu z Rakowem, ale dzisiejszym meczem się zbudowaliśmy. Niech się dzieje teraz, co ma się dziać. Jeszcze wiele może się wydarzyć - powiedział po meczu z Legią piłkarz Pogoni Szczecin, Kamil Grosicki.

Pacho - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo dla Grosika. Szkoda, że Legia poskąpiła na Niego, aczkolwiek zawsze istniało ryzyko, że w kasynach się na grosze rozmieni. Życzę mistrzostwa. odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.timplus.net Legia musiała stanąć w miejscu żebyście mogli pozostać w grze o MP.

Jakbyście wygrali z Rakowem to jeszcze bym przebolał tak perfidną podkładkę, ale nie teraz... Szkoda, że nie oddali kompletu pkt. Rakowowi, dzisiejsza podkładka miałaby mniejszy sens i może do niej by nie doszło. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Patrzac po reakcji Stipicy i reszty po ostatnim gwizdku to chyba jakies trofeum zdobyli, a to tylko wygrany mecz z Legia ktory nic nie da. Wies tanczy i spiewa. Nie ma to jak obrazac caly mecz Marciniaka, ktory robil wszystko zeby nie skrzywdzic Pogoni. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @L: Dziwisz sie ich radości? Ja wcale. Mają małe szanse na mistrzostwo, ale gdyby nie wygrali mieliby zerowe. A tak, zawsze pozostaje nadzieja. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 @L: Chciałbym abyśmy też mieli takie powody do radości w tym sezonie. Jeśli dla ciebie cieszenie się po dobrze wykonanej robocie i przedłużenie szansy na spełnienie marzeń to wieś, to gratuluję podejścia do życia. A Pogoni życzę jak najlepiej oby jeszcze im się udało zdobyć mistrza, zasługują na to pracą przez ostatnie lata. odpowiedz

