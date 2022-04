Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Pogonią

Środa, 27 kwietnia 2022 r. 06:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

Żaden zawodnik Legii nie otrzymał pozytywnej noty za niedzielny mecz w Szczecinie. Najwyżej oceniliście występ Pawła Wszołka - 3,0 w skali 1-6. Najniższa nota trafiła do Macieja Rosołka - 1,7. W sumie oceniało 861 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,2.



Wszołek 3,0

Josue 2,8

Kapustka 2,5

Verbić 2,3

Strebinger 2,3

Rose 2,3

Sokołowski 2,0

Yuri Ribeiro 2,0

Slisz 1,9

Pekhart 1,9

Rafael Lopes 1,9

Wieteska 1,8

Abu Hanna 1,8

Rosołek 1,7