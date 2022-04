Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. 13:18 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi pokonali 5-2 AP Jagiellonię Białystok '06. Zespół U16 wygrał 4-2 ze Zniczem Pruszków '06. Legia U15 wygrała 5-0 z Widzewem. w CLJ U18 Legia przegrała 0-3 ze Śląskiem Wrocław. Grały również młodsze drużyny. Legia U13 zaprezentowałą dobrągręna boisku Varsovii, Legia U10 i U11 dobrze spisały się na turniejach w Mrągowie i Grodzisku Wlkp.



CLJ U18: Śląsk Wrocław 03/4 3-0 (1-0) Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 45+1 min. Miłosz Kurowski

2-0 65 min. Hubert Konstanty (rzut karny)

3-0 81 min. Patryk Romanowski (gol samobójczy)



Strzały (celne)

I połowa: Śląsk 12 (6) - Legia 4 (0)

II połowa: Śląsk 8 (2) - Legia 15 (6)



Legia: Jan Sobczuk – Miłosz Pacek, Sebastian Kieraś, Patryk Romanowski, Marcel Krajewski (76' Oskar Lachowicz) – Kacper Knera (Kpt), Patryk Bek (70' Maddox Sobociński), Jakub Jędrasik (61' Dawid Niedźwiedzki) – Kuba Wiśniewski (Patryk Winiarski), Jordan Majchrzak, Dawid Kiedrowicz (61' Maciej Bochniak)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia U17 5-2 (3-0) AP Jagiellonia Białystok 06

Gole:

1-0 36 min. Maksymilian Stangret (as. Franciszek Chojak)

2-0 38 min. Filip Rejczyk (as. Franciszek Saganowski)

3-0 44 min. Szymon Grączewski (as. Maksymilian Stangret)

3-1 60 min. Patryk Drągiel

4-1 72 min. Fryderyk Misztal (as. Wiktor Puciłowski)

4-2 73 min. Alan Rybak (głową)

5-2 90+1 min. Wiktor Puciłowski (as. Maksymilian Stangret)



Strzały (celne): Legia 17 (11) - AP Jagiellonia 12 (5)



Legia: Franciszek Chojak – Rafał Boczoń [06], Dominik Szala [06], Bartosz Płocki, Bartosz Krasuski (59' Wiktor Puciłowski) – Bartosz Mikołajczyk (68' Fryderyk Misztal [06]), Filip Rejczyk [06], Szymon Grączewski (61' Roman Zhuk [06]) – Franciszek Saganowski [06], Maksymilian Stangret, Kacper Bogusiewicz [06](78' Jakub Kowalski [06]). Rezerwa: Wojciech Banasik [06](br), Ignacy Morawski, Tomasz Rojkowski [06]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Ekstraliga U16: Legia U16 4-2 (1-1) Znicz Pruszków 06

Gole:

1-0 16 min. Jakub Adkonis (as. Jakub Szczepaniak)

1-1 25 min. Mikołaj Kunicki

1-2 76 min. Mikołaj Cieślak

2-1 83 min. Igor Skrobała b.a.

3-1 85 min. Oliwier Olewiński b.a.

4-1 90+2 min. Jakub Żewłakow b.a.



Strzały (celne): Legia 20 (11) - Znicz 8 (5)



Legia: Hubert Nowak (46' Michał Malinowski) – Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Kacper Potulski [07], Oliwier Olewiński – Maciej Saletra (60'. Oskar Melich), Jakub Adkonis [07], Jakub Żewłakow – Piotr Zieliński (60' Antoni Majchrowski), Mateusz Gierałtowski, Mateusz Szczepaniak [07](46' Igor Skrobała)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: Legia U15 5-0 (2-0) Widzew Łódź '07

Gole:

1-0 4 min. Szymon Chojecki b.a.

2-0 13 min. Stanisław Gieroba (as. Igor Busz)

3-0 43 min. Stanisław Gieroba (as. Jan Leszczyński)

4-0 76 min. Aleksander Iwańczyk (as. Dawid Foks)

5-0 80 min. Stanisław Gieroba (as. Maks Michałowski)



Strzały (celne): Legia 18 (10) - Widzew 11 (3)



Legia: Michał Bobier (41' Konrad Kassyanowicz) - Dawid Foks, Szymon Chojecki, Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec (50' Max Pawłowski) - Alex Cetnar (62' Aleks Płoszka), Jan Leszczyński (50' Aleksander Iwańczyk), Kuba Solecki (50' Pascal Mozie [08]), Igor Busz (62' Miłosz Kaczmarek), Maksymilian Michałowski, Stanisław Gieroba

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



RKS Okęcie 2014 - Legia LSS U8



Legia: Kacper Saczewski, Kacper Rainka, Feliks Chaciński, Leon Frank, Kharyton Sokal



B klasa: AP Brychczy 0-1 (0-0) UWKS Legia 02/4

Gol:

0-1 85 min. Kacper Cetlin (as. Michał Rak)