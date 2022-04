W meczu z Pogonią Szczecin żółtą kartką ukarany został Mateusz Wieteska. Było to dla niego ósme upomnienie przez sędziego w tym sezonie ligowym, co oznacza dla niego pauzę w kolejnej kolejce, kiedy legioniści zmierzą się ze Stalą Mielec.

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ziooom - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Na szczęście... odpowiedz

CZAS NOWYCH PIOSENEK O LEPSZYCH PIŁKARZACH.... - 1 godzinę temu, *.120.114 WITESKA DAJ BOŻE NIE WRACAJ...TO CO GRASZ OD WIELU IELU MECZY TO WSTYD I SZAMBO, ODEJDŻ ALBO BĘDZIESZ WYGWIZDYWANY! odpowiedz

Mr T - 1 godzinę temu, *.mm.pl Pilkarz, ktory pewnego poziomu nie potrafi przeskoczyc. Zaden powaznie lepszy klub po niego sie nie zglosi. Mozna to traktowac jako atut i wade jednoczesnie. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I bardzo dobrze. Nadaje się do pchania karuzeli a nie do gry w Legii. Parodysta. odpowiedz

Cat - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mega babol co mecz i to ustabilizował jak przystało na rasowego środkowego. odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl oj ale ból pokraka nie zagra, nie będzie swojaka odpowiedz

Żaba 1916 - 2 godziny temu, *.mm.pl Dno dna odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Oby już nigdy w Legii nie wystąpił. odpowiedz

Żaba1916 - 2 godziny temu, *.mm.pl I h..j drewno żal pl

odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Oby już nigdy w Legii nie wystąpił. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Szkoda, ze w kolejnych juz zagra. Won. odpowiedz

Maria Rawa - 2 godziny temu, *.centertel.pl To akurat uważam za wzmocnienie odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pie.dolony parodysta ma wolne w majówkę.Po ch.j przemęczać się,lepiej nad wodę skoczyć,rybkę złowić,zaraz koniec sezonu, trzeba siły zachować na... urlop. odpowiedz

koras - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dzięki Bogu. "reprezentant" psia jego mać. odpowiedz

Rodrigo - 2 godziny temu, *.. Nareszcie jakaś dobra wiadomość.

odpowiedz

