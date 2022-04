Wszołek: Nie zasłużyliśmy na porażkę

Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. 20:12 Mishka, źródło: C+

- Mieliśmy sytuacje, dużo okazji bramkowych, ale brakowało ostatniego podania i trochę szczęścia w szesnastce. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że szacunek dla chłopaków za walkę do końca. Głupio straciliśmy bramki, brakowało koncentracji. Może za szybko chcieliśmy udowodnić, że grając w jednego zawodnika więcej możemy szybko strzelić drugą bramkę. Zabrakło koncentracji, Pogoń wyszła z kontrami i zdobyła dwie bramki, a potem się cofnęła - powiedział po meczu z Pogonią Szczecin Paweł Wszołek.



- Szkoda tego meczu. Będzie nas to bolało. Przed nami długa droga, ale nie ma co się załamywać. Zostały 4 kolejki, musimy grać do końca i pokazać charakter. Walka o mistrzostwo Polski będzie trwała do końca, ale my skupiamy się na sobie. Nie zasłużyliśmy dziś na porażkę, ale taka jest piłka. Trzeba wykorzystywać sytuacje. Liczy się zwycięstwo, nieważne jak grasz.