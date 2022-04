Slisz: Możemy mieć żal do samych siebie

- Co mogę powiedzieć po takim meczu? Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Do momentu czerwonej kartki dla Pogoni mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Ta kartka, zamiast nam pomóc, tylko nam przeszkodziła, bo straciliśmy dwie bramki po kontrach - powiedział po spotkaniu z Pogonią Szczecin Bartosz Slisz.



- Mieliśmy kilka sytuacji, ale brakowało wykończenia. To jest do poprawy. Wiedzieliśmy, że kontry są mocną stroną Pogoni. Powinniśmy się ich ustrzec. To nie jest tak, że gramy już o nic. Każdy mecz jest ważny, zawsze walczymy o 3 punkty. O to, że dziś przegraliśmy, możemy mieć żal tylko do siebie samych. Pogoń grała przecież przez 30 minut w osłabieniu. Mogę się teraz tylko powtórzyć, bo nic innego nie zostało.