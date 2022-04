Strebinger: Mogę tylko przeprosić

Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. 21:59 źródło: legia.com

- Możemy być bardzo źli na siebie. Mieliśmy dobry fragment po dwudziestu minutach. Stworzyliśmy sobie sytuacje, ale musimy poważnie porozmawiać o tym, co wydarzyło się po czerwonej kartce. Mieliśmy jednego zawodnika więcej i powinniśmy kontynuować naszą grę. Niestety, się zatrzymaliśmy. Pogoń miała jakość w pojedynkach jeden na jeden. Musimy być jednak bardzo źli na to, co się wydarzyło - powiedział po spotkaniu z Pogonią Szczecin bramkarz Legii, Richard Strebinger.



- Z mojej perspektywy ciężko cokolwiek powiedzieć. Przestaliśmy dobrze grać, gdy Pogoń straciła jednego zawodnika. Moim zdaniem nie stworzyliśmy sobie żadnych sytuacji po czerwonej kartce dla rywali. Powinniśmy kontynuować dobrą grę. Byliśmy w stanie to dziś zrobić, dlatego tym bardziej jestem zły. Mogę tylko przeprosić. Do momentu czerwonej kartki graliśmy dobrze, a ostatecznie przegraliśmy.