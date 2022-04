Doping na meczu kosza ze Stalą (VIDEO)

Poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przy okazji niedzielnego meczu koszykarzy Legii ze Stalą Ostrów Wielkopolski, hala przy ul. Obrońców Tobruku na Bemowie wypełniła się do ostatniego miejsca. Nie pierwszy raz w tym sezonie, ale po raz pierwszy, nasz zespół mógł liczyć na wsparcie tak licznego młyna.



Ponad 180 fanatyków naszego klubu stworzyło niesamowitą atmosferę, do której regularnie włączali się fani z pozostałych trybun, o co dbał przez cały mecz "Bobicz". Zresztą gniazdowych mieliśmy tego dnia trzech (także "Przygoda" i Sebek z Ochoty), do tego trzy bębny i werbel, a wszystko to w połączeniu z maksymalnym zaangażowaniem kibiców sprawiło, że bemowska hala tętniła życiem przez cały mecz. Przez całą drugą połowę, w naszym młynie powiewało kilkanaście dużych flag na kiju. Co ważne, do wysokiej formy fanów z Żylety, dostosowali się nasi zawodnicy, którzy walcząc na całego, sprawili największą sensację tego sezonu - wygrywając 3:0 z aktualnym mistrzem i zdobywcą PP, zapewnili sobie awans do półfinału.



Na meczu, dzięki uprzejmości legionistów, obecna była niespełna 30 osobowa grupa kibiców Stali. Rywalizację (do trzech wygranych) w półfinale rozpoczniemy 4 maja. Na tym etapie rozgrywek Legia mierzyć się będzie z Anwilem Włocławek lub Twardymi Piernikami Toruń. Liczymy na równie gorącą atmosferę na Bemowie!