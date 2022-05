Wyniki 31. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (16)

Mistrz - 36 minut temu, *.. legła zajmie ostatnie miejsce w lidze mazofsza odpowiedz

Dziaduszko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Może kochana Wisła nie pozwoli nam spaść bo sama spadnie.Oby odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mecz z Górnikiem będzie sędziować Maurycy Laguna. To będzie pożegnanie znanego sędziego z gwizdkiem. W wozie VAR będą: Eustachy Bolo i Gryzelda Łapówka. Na jej stronach społecznościowych można znaleźć numer konta do wpłaty, z napisem: niech wygra lepszy.. odpowiedz

January - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: Czarni Zabrze odpowiedz

Nie robić pyrom reklamy - 4 godziny temu, *.plus.pl Nie ma co się napinać dajcie spokój już. Nie walczymy o MP więc co nas Amica to jest strona Legii ogarnąć się!!! odpowiedz

MarioL - 10 godzin temu, *.wanadoo.fr Niech zostanie taka tabela,Raków mistrzem a my się utrzymaliśmy. odpowiedz

Majster z Wronek - 30.04.2022 / 21:27, *.inetia.pl Doganiacie już amike czy dopiero po zaległych meczach? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.plus.pl @Majster z Wronek: a wy po meczach awansem nadal nie prowadzicie w tabeli i tak zostanie a jutro pożegnanie z PP :) odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : dokładnie oni jako Amica mieli problemy z wywalczeniem MP a co dopiero jako ,,Lech" po fuzji zmiana nazwy a osiągnięcia dalej nędzne bo to ,,mały"klub co musi urządzać sztuczne święto ,,stulecia" żeby mieć powód do świętowania czegokolwiek hehe jutro Raków ich wyjaśni :) odpowiedz

Anty Kosta - 4 godziny temu, *.plus.pl @Majster z Wronek: szkoda że Skorza nie został za pierwszej kadencji dłużej to by ten twór poznańsko Wroniecki spadł wtedy z ligi odpowiedz

Po(L)ubiony - 30.04.2022 / 16:55, *.aster.pl Jakim cudem, Warta jest w tabeli przed nami? odpowiedz

Wolfik - 30.04.2022 / 22:57, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Decydują bezposrednie mecze pomiedzy zainteresowanymi drużynami (w tym przypadku 3-ma). Mamy najgorszy bilans punktowy: jedno zwycięstwo - trzy porażki zatem zdobyte 3 punkty. Nasi rywale mają natomiast bilans 2-1-1, czyli zdobytych 7 punktów w bezposrednich meczach. Stąd nasza pozycja.



Mam nadzieję, że wyjasniłem. odpowiedz

Po(L)ubiony - 14 godzin temu, *.aster.pl @Wolfik: Dzięki. Myślałem, że liczą się tylko mecze z Wartą. Nawet regulamin jest przeciw nam... odpowiedz

Figo - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: jak przeciwko nam? Trzeba było wygrywać to byśmy nie mieli na co narzekać... odpowiedz

Na turystyczym szlaku.... - 29.04.2022 / 18:35, *.165.54 GDZIE ZA DARMOCHE OGLĄDAĆ?BRACIA I SIOSTRY odpowiedz

Me(L)o1916 - 30.04.2022 / 06:54, *.. @Na turystyczym szlaku....: Maniak.tv na początku wyskakuje dużo reklam ale jak z uporem maniaka wszystko wyłączysz da się oglądać ;) odpowiedz

