III liga: Legia II Warszawa 0-2 Pelikan Łowicz

W zaległym meczu 24. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała z Pelikanem Łowicz 0-2. Do przerwy legioniści remisowali 0-0. W sobotę o godzinie 12 w LTC stołeczny zespół podejmie Polonię. Fotoreportaż z meczu - 31 zdjęć Woytka Pierwsza połowa spotkania nie należała do najciekawszych. Zawodnicy obydwu zespołów nie stworzyli zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Na początku drugiej części spotkania legioniści mieli niezłą sytuację, ale trafili jedynie w boczną siatkę. W 61. minucie dobrą sytuację stworzyli goście. Jeszcze jeden z zawodników przewrócił się w polu karnym, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. W odpowiedzi Legia wyszła z kontrą, jednak akcja zakończyła się spalonym. Minutę później na prowadzenie wyszli piłkarze Pelikana. Adrian Olpiński płaskim strzałem pokonał Jakuba Trojanowskiego. Legioniści próbowali jeszcze stwarzać sytuacje, ale nie udało im się odrobić strat. W 93. minucie wynik podwyższył Tomasz Kolus. III liga: Legia II Warszawa 0-2 (0-0) Pelikan Łowicz 0-1 62' Adrian Olpiński 0-2 93' Tomasz Kolus Legia II: Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 17. Nikodem Niski (71' 15. Damian Warnecki), 18. Karol Noiszewski, 16. Patryk Konik, 3. Jakub Czajkowski - 23. Igor Strzałek (46' 11. Ramil Mustafajew), 6. Filip Laskowski, 8. Patryk Pierzak (71' 20. Bartłomiej Ciepiela), 21. Kacper Skwierczyński - 24. Wiktor Kamiński (64' 19. Jakub Kwiatkowski), 7. Dawid Dzięgielewski (64' 9. Jordan Majchrzak) widzów: 90

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

ZenekL3 - 46 minut temu, *.chello.pl Pewnie w Łowiczu mają lepszą Akademię. odpowiedz

MIALŁ EPIZOD W JEDYNCE ALE SIE ZESRAŁ.... - 52 minuty temu, *.144.127 JAK DALEJ GOŁĘBIOWSKI BĘDZIE TRENEREM TO NIC SIE NIE ZMIENI.... odpowiedz

Słoik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dziady nawet z łowiczem dostali baty odpowiedz

Brzeg opolski - 2 godziny temu, *.33.110 Macie swoich mlodzikow... Smiech na sali odpowiedz

Kozioł - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wój z wynikami… trzeba wygrać w sobotę! odpowiedz

(L) uz - 2 godziny temu, *.net.pl @Kozioł: A po wała? Ja czekam na kolejne derby, jak każdy chłopak wychowany na Śródmieściu , a nie w Kobyłce czy Mrokowie. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Byle w sobotę z tymi z k6 wygrali .... Mam nadzieję , że sie zepną i pomoga Legionovii odpowiedz

exsa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Co to ma byc LEGIO II.!!! odpowiedz

Sixer - 4 godziny temu, *.chello.pl gra bezsensowna, co to było

ile można przegrywać w piłkę nożną odpowiedz

Atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl Powinni zmienić nazwę klubu na FC Przegrywy Warszawa. Dopóki rządzi tam mioduski tak powinien się nazywać ten klub. A po nim może być znowy Legia Warszawa. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.