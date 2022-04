Komplet widzów obejrzy spotkanie Stali Mielec z Legią Warszawa, które w sobotę, 30 kwietnia rozegrane zostanie na Podkarpaciu. Klub z Mielca poinformował, że wszystkie wejściówki na to spotkanie wyprzedały się na tydzień przed meczem. Zamknięty będzie sektor gości w związku z remontem drogi znajdującej się kilkaset metrów od stadionu. Mecz Stali z Legią obejrzy ok. 6,5 tys. widzów.

big - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trzęsą portami, że Legia jedzie, wolą pozamykać ulice, wsie i miasta byle kibiców nie wpuścić...słabiutkie to oj słabiutkie wy prowincjusze

Jazda z k..mi! hej Legio jazda z ku...mi. odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.chello.pl W Mielcu obecnie trwa budowy nowej hali sportowej która graniczy ze stadionem min od strony sektora gości. W nowym sezonie sektor gości będzie otwarty odpowiedz

ws - 16 minut temu, *.vectranet.pl @Marcin: W nowym sezonie to Stali nie będzie w ekstraklasie odpowiedz

Marcel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdziekolwiek Legia na przyjeżdża, zawsze trybuny zapełniają się tam do ostatniego miejsca. Swoją drogą ciekawe też jest to, że gdy nasza drużyna gra gdzieś na wyjeździe to akurat w tym czasie są jakieś remonty, które uniemożliwiają wpuszczenie naszych kibiców na sektor gości :D Jakby to powiedziała Mariolka z kabaretu: przypadek? Nie sądzę :D odpowiedz

maaciekw - 2 godziny temu, *.135.170 @Marcel: przynajmniej nie będzie na nas :P odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Stalówce Mielec....... odpowiedz

Loslobos - 2 godziny temu, *.supermedia.pl A jednak Legia Mistrz wszystkie kluby szykują się na spotkanie z Legią bilety zawsze wszystkie wyprzedane. To was boli i dlatego ten hejt na Legię. Ale c.... wam w d... paróweczki odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Loslobos:

Czepianie się innych kibicow o to ze na stadionie mają komplet to chyba jakaś nowa moda i zapewne wzięła się z braku kompetu u nas, wkoncu rzeczy niewygodne trzeba jakos przykryć . odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Alan: logika na poziomie idioty. On sie nie czepia tylko stwierdza fakt i zadna nowa moda bo to ma miejsce od lat a u nas w tym sezonie bylo kilka kompletow ale trudno zeby byly na lidze, jak do nas nie przyjezdza nikt wielki w naszych oczach jak Legia w oczach innych. 3 pudła w jednym zdaniu, gratulacje. odpowiedz

&%$ - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @L: Widzę, że ty przychodzisz na stadion dla przeciwnika nie dla Legii. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L:

Nikt wielki powiadasz...a Real czy Ajax to wielcy ? odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.250 tak !! odpowiedz

