Futsal

W sobotę wspieramy futsalistów

Środa, 27 kwietnia 2022 r. 09:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii w najbliższą sobotę rozegrają mecz 26. kolejki ekstraklasy, w którym podejmować będą Słoneczny Stok Białystok. Spotkanie rozegrane zostanie w hali przy ulicy Gładkiej 18 o godzinie 16:00, a bilety nabywać można TUTAJ. Wejściówki w cenie 10 zł (ulgowe dla dzieci w wieku 3-12 lat) oraz 15 zł (normalne) nabywać będzie można bezpośrednio przed meczem przy wejściu do hali.



Legioniści obecnie plasują się na 9. miejscu w ligowej tabeli i mają szanse, by poprawić swoją lokatę. Białostoczanie mają na swoim koncie o cztery punkty mniej i zajmują miejsce dwunaste. Pierwszy mecz obu drużyn był niezwykle zacięty. Legioniści wyszli w nim na prowadzenie za sprawą Mateusza Olczaka, ale po dwóch trafieniach ekipy z Podlasia, gola na wagę punktu zdobył cztery minuty przed końcem Paweł Tarnowski.



W ostatniej kolejce legioniści przegrali w wyjazdowym meczu z liderem rozgrywek, Piastem Gliwice 2-5. Przed własną publicznością legioniści w ostatnich trzech meczach zaliczyli dwie wygrane i remis, pokonując m.in. wyżej notowany Rekord Bielsko-Biała. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny!



Termin meczu: sobota, 30 kwietnia 2022 roku, g. 16:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Cena biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)