Udane starty pięściarzy Legii w Kętrzynie

Zawodnicy Klubu Bokserskiego Legia bardzo udanie rywalizowali w międzynarodowym turnieju "Stop War" w Kętrzynie, gdzie zwyciężyli 9 z 10 stoczonych pojedynków. Najlepszym technikiem całego turnieju wybrany został Bartłomiej Rośkowicz , który pokonał dwóch Anglików. Pierwsze miejsca w kategorii kadetów zajęli Uliana Bezfamilna (-54kg) oraz Robert Stasiok . W kategorii juniorów zwyciężyli Bartłomiej Rośkowicz (-63,5kg) oraz Mateusz Grejber (-67kg). Do finału awansował również Franek Delura, ale ze względu na to, że w finale wpadł na kolegę klubowego, Mateusza Grejbera, na prośbę naszego klubu rozlosowano tę grupę raz jeszcze i Franek boksował z rywalem Mateusza z półfinału, ulegając na punkty. W turnieju brali udział pięściarze z Ukrainy, Anglii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Słowacji i Polski.

