Z obozu rywala

Stal Mielec przed meczem z Legią. Wiosenny regres

Piątek, 29 kwietnia 2022 r. 14:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Kwiecień legioniści zakończą rywalizacją ze Stalą Mielec. Zapraszamy do zapoznania się z garścią informacji o najbliższym rywalu Legii.



Stal zaliczyła niezłą rundę jesienną, co było nie małym zaskoczeniem, gdyż od początku klub z województwa podkarpackiego był kandydatem do spadku. Mielczanie nie najlepiej rozpoczęli sezon, lecz szybko nabrali wiatru w żagle. "Biało-niebiescy" potrafili zabrać punkty Lechowi Poznań, zwyciężyć z Legią czy zanotować passę siedmiu meczów bez porażki. Ostatecznie mielczanie rok 2021 zakończyli w połowie stawki, bo na ósmym miejscu.



Zimą Stal wzmocnił snajper, który występował w lidze koreańskiej, 26-letni Oskar Zawada. Ostatni rok napastnik reprezentował Jeju United, w którego barwach rozegrał dziesięć meczów. Wcześniej Zawada był piłkarzem Wisły Płock, Arki Gdynia czy Rakowa Częstochowa, z którym sięgnął po krajowy puchar. Dodatkowo, w latach 2012-2018 przebywał za granicą. Grał głównie w Niemczech, ale spędził również pół roku w holenderskim Twente. Zawada najbardziej udany okres w karierze miał w młodzieżowych zespołach Wolfsburga, regularnie występował w drugim zespole czy drużynie do lat 19. Nowy zawodnik Stali w sześciu meczach dwukrotnie trafiał do siatki rywali. Ofensywę wzmocnił 22-letni Dominik Steczyk, który podobnie jak Zawada, młode lata kariery spędził u naszych zachodnich sąsiadów. Steczyk został wypożyczony z Piasta Gliwice, którego piłkarzem jest od lata 2019 roku. W tym sezonie 22-latek w barwach gliwiczan grał mało, raczej wchodził z ławki w końcówkach meczów. Dotychczas w Stali wybiegł na murawie w każdym spotkaniu, a w ostatniej kolejce strzelił gola przeciwko Lechowi Poznań. Grę w defensywie Stali ma poprawić 27-letni stoper Arkadiusz Kasperkiewicz oraz trzy lata młodszy lewy obrońca, Jakub Wawszczyk. Pierwszy z nich ostatnie półtora roku spędził w Gdyni, gdzie był podstawowym ogniwem Arki. Drugi z nich również długo związany był z pierwszoligowym klubem z Pomorza, jednak minione pół roku grał w barwach Sandecji Nowy Sącz. Nie był to udany czas dla Wawszczyka, który przez ten czas wystąpił zaledwie w czterech meczach.



Stal pożegnała przynajmniej dwa ważne ogniwa. Do Górnika Łęczna odszedł Hiszpan Jonathan de Amo, który jesienią 16-krotnie wystąpił w koszulce Stali. Po półrocznym wypożyczeniu do Śląska Wrocław wrócił 26-letni Fabian Piasecki (na zdjęciu niżej pierwszy od lewej strony), który w barwach mielczan strzelił cztery gole oraz zanotował tyle samo asyst. Ofensywę osłabili również 32-letni Maciej Jankowski, który aktualnie jest zawodnikiem czwartoligowej Wieczystej Kraków, oraz Bułgar Aleksandar Kolev. Reszta zawodników, która opuściła szeregi Stali, jesienią nie stanowiła o trzonie zespołu.







Wiosną Stal zanotowała ogromny regres. Mielczanie na jedenaście ostatnich meczów wygrali tylko z walczącą o utrzymanie Wisłą Kraków (1-0). "Biało-niebiescy" w roku 2022 zremisowali dwa mecze i aż siedem przegrali, a w ostatnich czterech spotkaniach zdobyli zero punktów. Zespół Adama Majewskiego z 33 oczkami zajmuje dopiero 13. miejsce w ligowej tabeli. Nad strefą spadkową ma cztery punkty przewagi, a do 10. Legii traci trzy oczka. Jak widać, Stal wciąż nie może być pewna utrzymania, a sobotnia rywalizacja będzie dla niej bardzo ważna.



Postacie drużyny



Najlepszym strzelcem Stali w tym sezonie jest były zawodnik Legii, Grzegorz Tomasiewicz. 25-latek wpisywał się na listę strzelców ośmiokrotne, a dodatkowo zanotował dwie asysty. Innym byłym legionistą, który dobrze radzi sobie w zespole mielczan, jest 21-letni Maksymilian Sitek (na zdjęciu niżej), który dotychczas strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Sitek jest jedynym klasowym młodzieżowcem w Stali. Kluczowym ogniwem mielczan jest Mateusz Mak, który zanotował świetną jesień. 30-latek w pierwszej połowie sezonu strzelił siedem goli, tym samym wyrównał swój rekord zdobytych bramek na poziomie ekstraklasy, który wyśrubował w sezonie 2015/16 w barwach Piasta Gliwice. Zawodnik po pierwszym spotkaniu w rundzie wiosennej poczuł się źle. Ostatecznie okazało się, że Mak doznał lekkiego zapalenia mięśnia sercowego, co wykluczyło go z gry na najbliższe miesiące.







Legioniści ze Stalą mierzyli się 55 razy, a bilans z pewnością nie jest jednostronny. Legia zwycięsko z tych pojedynków wychodziła 21 razy (38%), za to mielczanie 18-krotnie (33%). Remis padał 16-krotnie (29%). Bilans bramkowy to 72-65 na korzyść warszawiaków. Ostatnie starcie pomiędzy obiema ekipami zakończyło się zwycięstwem Stali 3-1. Warto dodać, że Legia w XXI wieku z mielczanami nie wygrała. W maju 2021 roku spotkanie obu ekip zakończyło się remisem, a w grudniu 2020 roku "biało-niebiescy" zwyciężyli 3-2.