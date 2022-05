Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 16 (rocznik 2006) wygrała 5-0 z Katarem w swoim pierwszym meczu Turnieju Sześciu Narodów, który jest rozgrywany w Rumunii. Następne spotkanie Polacy zagrają w sobotę z Rumunią. W podstawowym składzie Polski wyszło dwóch z trzech powołanych legionistów - Kacper Bogusiewicz i Rafał Boczoń. U-16: Polska 5-0 Katar Filip Wolski 63, 78, Karol Borys 67 (k), Oskar Tomczyk 83, 87 (k) Polska: (skład wyjściowy) 1. Mateusz Mędrala - 3. Igor Orlikowski, 10. Mateusz Skoczylas, 13. Jan Faberski, 14. Daniel Mikołajewski, 15. Michał Gurgul, 17. Maksymilian Sznaucner, 18. Rafał Boczoń, 19. Aleksander Tobolik, 20. Kacper Bogusiewicz, 21. Adam Pieniądz

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.