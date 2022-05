U-16: Rumunia 0-3 Polska. Gol Bogusiewicza

Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 16 wygrała 3-0 (0-0) z Rumunią w swoim drugim meczu Turnieju Sześciu Narodów, który jest rozgrywany w Rumunii. Jedną z bramek zdobył legionista, Kacper Bogusiewicz, który został również ukarany żółtą kartką. W wyjściowym składzie na boisku pojawił się Filip Rejczyk, który rozegrał 55 minut. W 76. minucie na murawę weszli Rafał Boczoń i Kacper Bogusiewicz. Następne spotkanie Polacy zagrają w poniedziałek z Norwegią. U-16: Rumunia 0-3 (0-0) Polska Oskar Tomczyk 64, 72 (k), Kacper Bogusiewicz 81 Rumunia: 12. Adrian Mușat - 2. Marius Miruță (87, 19. Sebastian Racz), 3. Tommaso Nistor, 21. Daniel Mereanu (87, 16. Mario Durdun), 5. Hussein Shehait (87, 22. Luca Ciobanu) - 10. Andrei Dima (32, 15. Vlad Oargă), 8. Luca Szimionaș (70, 17. Ianis Oprișan), 6. Paul Ciupei (46, 13. Bogdan Bacalu), 20. Gabriel Gheorghe (46, 11. Ianis Târbă), 14. Alex Brumă (70, 4. Răzvan Tamași) - 9. Ioan Vermeșan (76, 7. Alex Bărbuț) Polska: 12. Michał Matys - 2. Nico Adamczyk (76, 18. Rafał Boczoń), 3. Igor Orlikowski, 16. Jakub Krzyżanowski (67, 15. Michał Gurgul) - 11. Krzysztof Kolanko (67, 21. Adam Pieniądz), 4. Patryk Olejnik (67, 17. Maksymilian Sznaucner), 6. Filip Rejczyk (55, 10. Mateusz Skoczylas), 14. Daniel Mikołajewski (55, 13. Jan Faberski), 8. Karol Borys (46, 5. Bartosz Pioterczak), 7. Filip Wolski (76, 20. Kacper Bogusiewicz) - 9. Oskar Tomczyk żółte kartki: Shehait, Mușat - Bogusiewicz Tabela: 1. Polska 2 6 8- 0 2. Norwegia 2 4 4- 3 Arabia Saudyjska 2 4 4- 3 4. Japonia 2 3 7- 2 5. Rumunia 2 0 1- 5 6. Katar 2 0 0-11

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.