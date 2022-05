U-16: Norwegia 2-2 Polska. Grali legioniści

Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 16 zremisowała 2-2 (1-0) z Norwegią w swoim trzecim meczu rozgrywanego w Rumunii Turnieju Sześciu Narodów. W pomeczowej serii rzutów karnych Norwegia wygrała 4-2. Kacper Bogusiewicz wszedł na boisko w 68. minucie, natomiast Rafał Boczoń w 73. minucie. U-16: Polska 2-2 (1-0) Norwegia Karol Borys 41, Daniel Mikołajewski 54 - Jones El-Abdellaoui 56, Amir Ahmed Jama 70 Polska: 22. Miłosz Piekutowski (46, 1. Mateusz Mędrala) - 2. Nico Adamczyk, 3. Igor Orlikowski, 4. Patryk Olejnik (68, 20. Kacper Bogusiewicz), 5. Bartosz Pioterczak (46, 17. Maksymilian Sznaucner), 7. Filip Wolski (68, 21. Adam Pieniądz), 8. Karol Borys, 9. Oskar Tomczyk (46, 14. Daniel Mikołajewski), 10. Mateusz Skoczylas, 11. Krzysztof Kolanko, 16. Jakub Krzyżanowski (73, 18. Rafał Boczoń) Norwegia: 1. Daniel Gjerde Sætren - 2 William Strand Kvale, 3. Anders Rønne Børset, 5. Aleksander Hammer Kjelsen, 6. Andreas Heredia-Randen, 7.Sverre Halseth Nypan (85, 14. Stian Sjøvold Thorstensen), 8. Amir Ahmed Jama, 9. Jones El-Abdellaoui, 10. Sindre Walle Egeli, 15. Mikkel Kalvenes Hope, 16. Troy Engseth Nyhammer (76, 11. Faniel Temesgen Tewelde) żółte kartki: Thorstensen, Kjelsen Tabela: 1. Polska 3 7 10- 2 2. Japonia 3 6 10- 2 3. Norwegia 3 5 6- 5 4. Arabia Saudyjska 3 4 4- 6 5. Rumunia 2 0 1- 5 6. Katar 2 0 0-11

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.